Everton faz bom segundo tempo e derrota Ruzomberok pela pré-Europa League

Nesta quinta-feira (27), o Everton enfrentou o Ruzomberok e venceu por 1 a 0. Esse foi o primeiro jogo da terceira pré-eliminatória da Europa League, uma fase ainda antes de os grupos serem definidos. O autor do único gol da partida foi o lateral-esquerdo Leighton Baines.

Essa foi a estreia de vários jogadores nos Toffees, como do meia Klaassen, do zagueiro Keane e do lateral Martina. Além deles, Wayne Rooney também fez seu primeiro jogo oficial, visto que havia participado somente de amistosos desde que chegou no novo clube.

Com o resultado, os ingleses têm uma boa vantagem para o confronto de volta, podendo empatar ou perder de um gol de diferença, desde que também balancem as redes. Caso os eslovacos vençam por 1 a 0, haverá disputa em prorrogação e, possivelmente, pênaltis.

O primeiro tempo foi pouco movimentado, com raras chances de gols criadas para ambas as equipes. O Everton era o favorito e manteve a posse de bola por muito mais tempo que o Ruzomberok, mas finalizou na meta apenas três vezes. A maior oportunidade da etapa inicial foi aos 30 minutos, quando Klaassen recebeu de Calvert-Lewin dentro da área e chutou a bola na rede, pelo lado de fora.

A segunda etapa começou melhor. Logo nos minutos iniciais, Macík afastou mal a bola e ela sobrou para Mirallas, que chutou forte, mas foi bloqueado por Kruzliak. O Ruzomberok respondeu com um cabeceio de Ján Maslo no travessão. O gol veio aos 19 minutos, quando Baines pegou o rebote do escanteio cobrado por Mirallas e chutou de primeira. A bola desviou em um jogador adversário e entrou: Everton 1 a 0, placar que se manteve até o apito final.

As duas equipes voltam a se encontrar na próxima quinta-feira (03), às 15h45, quando disputarão o jogo de volta da competição na Eslováquia, país do Ruzomberok.