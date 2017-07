Ronald Koeman elogia Everton após vitória na UEL: “Jogo importante e eles foram bem”

O Everton de Koeman venceu pelo placar mínimo em Goodison Park (Foto: Tony McArdle/Everton FC/Getty Images)

Ronald Koeman elogiou bastante o desempenho do Everton em sua primeira partida oficial na temporada 2017/18. Nesta quinta-feira (27), os Toffees bateram em casa o Ružomberok da Eslováquia por um a zero, no jogo de ida da terceira fase preliminar da Europa League. Após o triunfo com gol de Leighton Baines, o comandante da equipe aprovou o resultado e o fato de o time não ter levado gols, importante pelo critério do gol fora de casa.

Ele também rasgou elogios à estreia do atacante Sandro Ramírez em Goodison Park. O espanhol foi contratado por £5.2 milhões junto ao Málaga, da Espanha, e segundo Koeman deu a mobilidade necessária para facilitar a movimentação no ataque, ajudando também Wayne Rooney – de volta ao clube que o revelou após 13 anos no Manchester United.

“Sabemos que ainda não estamos 100%. Fizemos tudo por um melhor resultado – um a zero não é um grande placar, mas é um bom resultado. E não tomar gols foi algo positivo. Acho que fizemos tudo. Pressionamos bem e tivemos boa posse de bola. Talvez precisássemos criar mais chances, mas fizemos um bom e não levamos, então há pontos positivos”, disse Koeman à EvertonTV.

“Sandro trouxe velocidade para a equipe, mostrou boa movimentação e deu a Wayne (Rooney) mais liberdade para jogar do lado direito. Foi bom ver isso. Depois de 10 dias de treinamentos ele precisava estar mais forte. A próxima semana será mais uma de treinos, o que fará as coisas mais fáceis”, acrescentou.

Por fim, o técnico destacou a importância do comprometimento da equipe em um jogo tão importante ainda durante a pré-temporada, com o problema da falta de ritmo. Ele lembrou que os jogadores ainda não estão no seu melhor e do entrosamento necessário com os recém-chegados (além de Ramírez e Rooney, o zagueiro Michael Keane, o lateral-direito Cuco Martina e o meia Davy Klaassen também fizeram suas estreias oficiais neste jogo).

“Claro que estou confiante. Não espere demais agora tão cedo na pré-temporada. Você precisa de cinco ou seis semanas para estar no seu melhor. Temos muitas caras novas, outra razão para precisarmos de algum tempo. Mas fiquei feliz com o comprometimento e a força que vi hoje. Tentamos recuperar a bola rapidamente quando perdíamos e estou feliz. Precisamos de mais uma semana de treinos, foi um teste físico para os jogadores participarem dos 90 minutos, normalmente você não faz isso após quatro semanas. Isso faz a pré-temporada ser mais difícil. Foi um jogo importante e eles foram bem. Lutamos por um bom resultado, e eu estou feliz com isso”, complementou.

O jogo de volta entre Ružomberok e Everton será na próxima quinta-feira, 3 de agosto, em Ružomberok, na Eslováquia.