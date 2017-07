Liverpool bate Hertha Berlim sem dificuldades em duelo amistoso

O aniversário de 125 anos de Hertha Berlim e Liverpool teve sua celebração neste sábado (29) em um amistoso, no Estádio Olímpico de Berlim. Com uma boa atuação, os Reds venceram os alemães, sem grandes problemas, pelo placar de 3 a 0. O jogo marcou o retorno de Emre Can e Sadio Mané ao time do Liverpool, que ainda contou com a estreia de Andy Robertson, reforço para a lateral-esquerda.

A equipe do Liverpool abriu a conta no 15º minuto de jogo, após cruzamento de Adam Lallana pelo lado direito da zona intermediária de ataque para Dominic Solanke, que estava na grande área para mandar a bola em um cabeceio firme pro fundo do gol.

Aos 40 minutos, Solanke roubou a bola e tocou pra Georginio Wijnaldum ampliar a vantagem para 2 a 0. O holandês chutou rasteiro da meia-lua da grande área e a bola foi pras redes, sem chance para Rune Jarstein. Com as substituições ocorrendo nos times durante o segundo tempo, o jogo ficou mais adaptativo e o Liverpool marcou apenas mais uma vez para encerrar a conta.

Philippe Coutinho, aos 17 minutos da etapa complementar, carregou a bola no campo de defesa e fez um lançamento na medida para Mohamed Salah superar a defesa do Hertha na velocidade e tocar por cima do goleiro do time alemão para marcar um golaço, o terceiro do Liverpool na tarde.

A pré-temporada dos Reds seguirá na terça-feira (01), com a estreia do time na Audi Cup, diante do anfitrião Bayern de Munique. Independente do resultado, voltará a campo no dia seguinte para enfrentar o vencedor/perdedor de Atlético de Madrid e Napoli.