Manchester United anuncia volante Matic, ex-Chelsea

Foto: Divulgação / Manchester United

Nesta segunda-feira (31), o Manchester United oficializou a contratação do meia defensivo Nemanja Matic, desejado pelo técnico José Mourinho. Saindo do Chelsea, o jogador assinou um contrato de três anos com os Red Devils e se tornou o terceiro reforço do clube nesta pré-temporada.

Os valores do negócio não foram divulgados pelos times, mas a imprensa britânica noticiou que a quantia paga é de cerca de £ 40 milhões (R$ 165 milhões). O sérvio perdeu espaço no Chelsea após a chegada de Kanté e a recente contratação de Bakayoko, ficando claro que Antonio Conte, técnico dos Blues, não contaria mais com ele.

Nos últimos dias, uma foto de Matic com a camisa do Manchester United começou a circular no Twitter, o que confirmou as especulações. Nela, o jogador usa o número 31, que estava sem dono desde a saída de Bastian Schweinsteiger.

Foto: Reprodução / Twitter

O jogador de 28 anos já deu entrevista e falou sobre seu novo clube, se mostrando ansioso e otimista em relação à próxima temporada. Além disso, também falou sobre sua relação com Mourinho, que o treinou no Chelsea entre 2014 e 2015.

"Estou muito feliz por me juntar ao Manchester United. Eu mal posso esperar para encontrar meus novos companheiros e começar a treinar com eles. Trabalhar com José Mourinho mais uma vez foi uma oportunidade que não pude recusar. Eu gostei do meu tempo no Chelsea e gostaria de agradecer ao clube e torcedores pelo apoio. Agora, é um tempo muito animador para todos, e estou ansioso para fazer minha parte e criar mais história para este grande time".

Matic se junta ao atacante Romelu Lukaku e ao zagueiro Victor Lindelöf como contratações dos Red Devils, que buscam uma época melhor que a última. Com o retorno à Champions League, a equipe de Old Trafford quer sucesso tanto nacionalmente, quando na principal competição europeia.