Resultado de Manchester United x Sampdoria em amistoso de pré-temporada(2-1)

Obrigado a você que acompanhou esta transmissão com a VAVEL Brasil.

A Sampdoria enfrentará o Swansea pelo último amistoso de pré-temporada, no sábado (5), às 13h15. Já o Manchester United enfrentará o Real Madrid pela Uefa Super Cup, na terça-feira (8), às 15h45.

FIM DE PAPO! O juiz apita pela última vez e o Manchester United vence o amistoso por 2 a 1, com gols de Mkhitaryan e Mata para os ingleses, e Praet para os italianos.

90' Teremos três minutos de acréscimos.

86' DUAS DEFESAS INCRÍVEIS DE TOZZO! O goleiro, que acabou de entrar, foi obrigado a fazer duas belas defesas em chute de Herrera, e, pouco depois, de Rashford.

85' SUBSTITUIÇÕES NA SAMPDORIA.

Saem: Quagliarella, Puggioni e Torreira

Entram: Kownacki, Tozzo e Capezzi

84' Cruzamento na medida de Valencia, a bola chegaria na cabeça de Fellaini, mas Bereszynski chegou antes e mandou para escanteio.

84' Martial invade a área e tenta tocar, mas a bola é cortada pela zaga.

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO MANCHESTER UNITED! JUAN MATA! Os Red Devils chegaram mais uma vez, e, em cruzamento rasteiro de Martial, o espanhol só precisou finalizar de primeira para desempatar a partida!

76' ALTERAÇÕES NO UNITED.

Saem: De Gea, Smalling, Lindelöf e Darmian

Entram: Castro Pereira, Bailly, Jones e Tuanzebe

75' MAIS ALTERAÇÕES NA SAMP.

Saem: Barreto, Sala, Praet e Caprari

Entram: Duricic, Bereszynski, Verre e Bonazzoli

72' AMARELO! Primeiro cartão do jogo para Torreira, que fez falta por trás em Ander Herrera.

69' Mata bateu a falta, mas a bola não saiu tão forte e parou as mãos do goleiro Puggioni.

68' Falta perigosa para o United. Rashford puxou contra-ataque e deu uma caneta em Regini, que parou a jogada na entrada da área.

65' ALTERAÇÕES NA SAMPDORIA.

Saem: Linetty e Pavlovic

Entram: Álvarez e Murru

65' Rashford cruza, mas a bola passa por cima de Fellaini, que não consegue cabecear.

62' GOOOOOOOOOOOOOOL! É DA SAMPDORIA! PRAET! Em bom contra-ataque, uma bola rebatida na área do United sobrou para Dennis Praet, fora da área, que bateu de primeira e empatou o jogo.

61' GOL ANULADO! Fellaini recebeu cruzamento, dominou e tocou para Herrera, que chutou para o gol. A bola entrou, mas o bandeira havia marcado impedimento corretamente.

59' MAIS SUBSITUIÇÕES NO UNITED.

Saem: Blind e Lukaku

Entram: Martial e Rashford

57' O QUE FOI ISSO, FELLAINI? O belga conseguiu recuperar bem a bola no campo de ataque, mas, logo em seguida, deu um passe muito ruim, devolvendo a posse para os italianos.

56' IMPEDIMENTO POLÊMICO! Em lindo lançamento de Valencia, Lukaku se desvencilha da marcação e sairia cara a cara com o goleiro da Samp. O bandeira marcou impedimento, mas o jogador parece estar na mesma linha.

55' Herrera acha Valencia livre na direita, que recebe e inverte o jogo para Mata. No entanto, o espanhol não conseguiu prosseguir na jogada.

51' IMPEDIDO! Um belo lançamento para Barreto, que recebeu livre na cara de De Gea, mas não valia mais nada.

50' Herrera tenta cruzar mas a bola não chega para ninguém do United. A Sampdoria recupera a posse e tenta chegar com passes curtos.

49' Em cruzamento rasteiro de Caprari, Blind aparece na área e afasta.

46' MUITAS ALTERAÇÕES NO UNITED:

Saem: Matic, Pereira, Pogba e Mkhitaryan

Entram: Carrick, Herrera, Fellaini e Mata

46' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Confira a comemoração do autor do único tento até aqui, Henrikh Mkhitaryan:

Foto: Divulgação / Manchester United

Enquanto o Manchester United vai jogando bem tanto defensivamente como ofensivamente, a Sampdoria tem tido dificuldade nos dois lados do campo. Com muitas bolas nas costas dos laterais da equipe italiana, os adversários aproveitaram as falhas e chegaram muitas vezes com perigo.

INTERVALO DE JOGO! United vai vencendo por 1 a 0 com gol de cabeça de Mkhitaryan.

46' Pogba chuta da intermediária mas a bola sobe muito no último lance da primeira etapa.

45' Teremos um minuto de acréscimo.

43' Torreira divide com Matic e fica sentindo. Foi atendido em campo e já está pronto para voltar.

41' QUASE CONTRA! Em cobrança de falta, Lindelöf corta a bola de forma errada e quase marca o gol de empate da Sampdoria.

37' BONITA ATITUDE! Matic interceptou um passe no campo de ataque, mas a bola atingiu uma torcedora na arquibancada. O jogador saiu de campo e deu um abraço nela.

36' É notável a facilidade que o United tem em recuperar a bola. A Samp não consegue passar do meia de campo, e levou perigo ao gol dos ingleses poucas vezes.

35' UUUUUUH! Muito bem no jogo, Valencia cruzou na cabeça de Mkhitaryan, que estava livre. O meia cabeceou para fora e desperdiçou mais uma boa oportunidade.

32' Pereira e Lukaku tentam uma boa troca de passe dentro da área da dominada Sampdoria, mas sem sucesso.

30' O jogo começa a perder intensidade. Muitos passes de lado e algumas faltas impedem mais ação nos campos de ataque.

27' Pogba entra na área, mas toca errado. A bola sobra para o United, mas o brasileiro Pereira chuta longe do gol.

23' QUASE DE NOVO! Lukaku invade a área na parte esquerda e chuta. A bola desvia e passa bem perto do gol, mas é escanteio para o Manchester.

21' POR POUCO! Em boa chegada do United, Valencia dribla o adversário e cruza para Mkhitaryan, que cabeceia e exige bela defesa do goleiro Puggioni.

18' Agora é a vez da Samp tocar a bola, com dificuldade de sair do próprio campo por causa da alta marcação do adversário.

16' O Manchester United tenta manter a posse de bola, evitando chutões e lançamentos longos da defesa.

14' QUASE UM GOLAÇO! Quagliarella conseguiu vencer Lindelöf na corrida e, desequilibrado, chutou de cobertura, mas a bola passou por cima de De Gea.

13' Andreas Pereira tenta o cruzamento na lateral direita, mas Regini corta. O árbitro marca tiro de meta, o que faz o brasileiro reclamar.

9' GOOOOOOOOOOOOOOL! É DO MANCHESTER UNITED! MKHITARYAN! Em belo contra-ataque dos Red Devils, Mkhitaryan passou para Darmian e correu para a área. Seu companheiro cruzou a bola na cabeça do armênio, que abriu o placar.

8' A cobrança de falta explode na barreira.

7' QUE BAGUNÇA! Bola recuada de Blind e De Gea teve que defender com as mãos! É tiro livre indireto na linha da pequena área para a Sampdoria.

3' O United tenta chegar ao ataque mas Darmian faz falta na intermediária, parando a jogada. A bola volta para a Samp.

0' O JUIZ APITA E A BOLA ESTÁ ROLANDO!

As duas equipes já estão em campo para o início do amistoso, restam apenas alguns minutos para o apito inicial.

Sampdoria escalada: Puggioni; Sala, Silvestre, Regini, Pavlovic; Barreto, Torreira, Linetty; Praet; Caprari, Quagliarella.

Será a estreia do volante Nemanja Matic, contratado recentemente do Chelsea.

Manchester United escalado: De Gea; Lindelöf, Smalling, Blind; Valencia, Matic, Pereira, Pogba, Darmian; Mkhitaryan, Lukaku.

Hoje a Sampdoria estreia seu novo uniforme de visitante, na cor branca com listras azuis, vermelhas e pretas.

Foto: Divulgação / Sampdoria

Por sua vez, os italianos continuarão na Inglaterra, visto que jogarão contra o Swansea em outro amistoso, no sábado (5), às 13h15.

Após esse confronto, os Red Devils enfrentarão o Real Madrid pela Uefa Super Cup na próxima terça-feira (8), às 15h45.

As principais ligas da Europa estão prestes a começar e as duas equipes estão tentando se aperfeiçoar e dar tempo de jogo para seus jogadores. A Premier League começa no dia 11 de agosto, enquanto a Serie A da Itália será disputada a partir do dia 19 do mesmo mês

Já a Sampdoria disputou quatro jogos, vencendo três e sendo derrotado pelo Hellas Verona por 1 a 0.

O Manchester United disputou seis partidas nesse período entre as épocas, vencendo cinco e perdendo somente para o Barcelona por 1 a 0.

Os dois times fazem este confronto no Aviva Stadium, em Dublin, capital da Irlanda.

Bom dia, torcedor! Acompanhe conosco o tempo real da partida entre Manchester United x Sampdoria ao vivo, mais um amistoso de pré-temporada. A bola rola às 15h45 (de Brasília). Siga ao vivo com a VAVEL Brasil.