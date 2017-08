Klopp destaca trabalho do Liverpool em semana na Alemanha: "Realmente treinamos muito"

Foto: Andrew Powell/Getty Images

Nesta quarta-feira (02), o Liverpool encarou o Atlético de Madrid pela Audi Cup e saiu derrotado nos pênaltis por 5 a 4, tendo empatado no tempo normal em 1 a 1. O clube inglês terminou como vice campeão do torneio realizado na Alemanha, tirando o Bayern de Munique nas semifinais.

No entanto, o foco principal era a preparação para a temporada que virá. Os reds agora voltam as ações na próxima semana já pela Premier League. O técnico Jurgen Klopp enfatizou o trabalho de uma semana na Alemanha, visando treinamentos e a disputa da Audi Cup. "Nós realmente treinamos muito, os meninos foram ótimos e fizeram tudo o que eu esperava deles. Ainda temos mais de uma semana de trabalho. Esse é o momento em que precisamos nos preparar para isso e queremos ser melhores do que no ano passado."

Firmino foi o autor do único gol scouser no Estádio Olímpico de Berlim. O comandante avaliou o duelo, ressaltando a qualidade do elenco durante um difícil duelo, classificado assim por Klopp. " Os meninos jogaram muito bem. Você não poderia ter tido um trabalho mais difícil do que hoje contra uma equipe como o Atlético, que obtém bons resultados. Na primeiro tempo, tivemos alguns bons momentos. Um desafio perdido como esse não significa que você está andando para trás. No segundo tempo, jogamos muito melhor, mas a situação continuou muito difícil. Perdemos a disputa de pênaltis, mas não estou absolutamente chateado com isso."

Outro aspecto em que o Liverpool não pode tirar o olho e no sorteio do mata-mata da Uefa Champions League, que enfim decidirá os 32 clubes que irão para fase de grupos do maior torneio de clubes do mundo. Na próxima sexta (4) saíra o adversário do clube inglês.

Jurgen Klopp sabe das dificuldades em disputar uma fase importante e não tem prioridade em enfrentar um clube mais qualificado ou não. "Estes jogos são sempre muito importantes e você está jogando em alto nível, por isso é muito importante como você se prepara e qual o tipo de estado de espírito em que você está. Se você quiser ganhar, obviamente você quer oponente mais fraco, mas jogamos contra o Bayern ontem e podemos jogar muito melhor", encerrou.