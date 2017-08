Manchester United bate Sampdoria em amistoso antes de Supercopa da Uefa

E o período de amistosos preparatórios para a temporada na Europa seguem a todo vapor. No Aviva Stadium, em Dublin na Irlanda, Manchester United e Sampdoria se enfrentaram em mais um de vários testes das equipes. Os comandados de José Mourinho levaram a melhor ao vencer os italianos por 2 a 1. Mkhitaryan e Mata anotaram para o United enquanto Praet fez o gol do rival.

Logo aos nove minutos de partida os diabos vermelhos abriram o placar. Em tabela, Mkhitaryan recebeu de Darmian e cabeceou sem chances para Puggioni. Cinco minutos depois quase a Samp empata a partida mas Quagliarella parou na boa defesa de De Gea. Aos poucos o United seguiu melhor em campo e só teve o placar ameaçado no final da primeira etapa, quando Lindelof escorou para trás, quase anotando contra.

O intervalo foi marcado por diversas mudanças nas equipes, principalmente no United. Aos 11, Lukaku sairia de frente para o gol mas o lance foi anulado pela arbitragem. Herrera teve um gol anulado aos 17 minutos. Logo em seguida veio empate dos italianos. Praet pegou sobra de bola fora da área e emendou sem chances de defesa. Já aos 35 minutos, Mata recebeu cruzamento de Martial e deu números finais ao confronto.

Na próxima terça-feira (8) às 15h45, o Manchester United vai enfrentar o Real Madrid pela Supercopa da Uefa no Nacionalna Arena Filip II Makedonski, em Skoje, capital da Macedônia. A Sampdoria segue sua pré-temporada longe de casa, quando irá encarar o Swansea no Liberty Stadium, casa do clube galês no próximo sábado (5) às 11h.