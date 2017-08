Em jogo fraco, Everton bate Ruzomberok e se classifica na pré-Europa League

Nesta quinta-feira (3), o Everton viajou até a Eslováquia e enfrentou o Ruzomberok, vencendo por 1 a 0. Esse foi o jogo de volta da terceira pré-eliminatória da Europa League, ainda uma fase antes de os grupos serem definidos. Como os Toffees também venceram a ida por 1 a 0, conseguiram a classificação para os play-offs.

Dessa forma, os ingleses só precisam esperar o sorteio que acontece na sexta-feira (4), às 11h (de Brasília). Depois de definido o adversário, os confrontos serão disputados nos dias 17 e 24 de agosto.

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente. O Everton foi pouco criativo e, lento nos ataques, não conseguiu chegar com perigo ao gol de Macík. As maiores chances foram criadas pelo Ruzomberok, mas a equipe eslovaca também não conseguiu sair do zero.

A segunda etapa começou como a primeira: precisando da vitória a qualquer custo, o Ruzomberok tinha que buscar o jogo, mas não conseguia oportunidades claras. Com isso, os Toffees conseguiram mais espaço para contra-ataques, o que tornou o jogo mais interessante. Até que, aos 35, Klaassen deu um belo passe para Calvert-Lewin, que saiu livre e chutou para marcar o único gol da partida, selando a classificação do Everton.

Agora, os ingleses voltam para seu país para disputar um amistoso contra o Sevilla, domingo (6), às 11h. Já os eslovacos enfrentarão o Dunajská Streda pela Superliga, no mesmo dia, mas às 13h30.