Leicester anuncia a contratação do atacante Iheanacho, ex-Manchester City

Iheanacho é o quarto reforço do Leicester para a temporada 20172018 (Foto: Divulgação/Leicester FC)

Na última quinta-feira (03), o Leicester anunciou a chegada de seu quarto reforço para a temporada 2017/2018: Kelechi Iheanacho. Ex-atacante do Manchester City, o jogador de 20 anos chega aos Foxes após negociação multimilionária – segundo a imprensa inglesa, Iheanacho custou aproximadamente 15 milhões de euros (R$ 55,5 milhões) aos cofres do clube.

Usando a camisa 8, o atacante ainda terá a companhia de dois conterrâneos nigerianos durante sua passagem pelo Leicester – são eles Wilfred Ndidi e Ahmed Musa. O vínculo de Iheanacho com o clube inglês é de cinco anos e se estende até junho de 2022.

Em entrevista à LCFC TV, Iheanacho afirmou estar muito feliz e satisfeito com sua chegada aos Foxes. “Sinto-me bem e feliz por ser parte desse time. Sei a ambição do time e, falando com o treinador, ele me passou o que eu preciso fazer para ajudar a equipe a alcançar o que ela quer. Fui convencido e estou feliz de estar aqui”, declarou.

Craig Shakespeare, treinador do Leicester, também demonstrou estar animado com a chegada do atacante ao clube e mostrou-se otimista pelo futuro de Iheanacho. “É um grande reforço para nós. Kelechi é um jogador extremamente talentoso, que demonstrou ter um enorme potencial em todos os lugares por onde passou. Mapeamos seu progresso por bastante tempo, então sabemos da qualidade que ele irá trazer à equipe. Ele é novo, voraz e está pronto para a próxima etapa de seu desenvolvimento. Estou muito contente com sua chegada ao Leicester”, afirmou o comandante.

Com passagens pela seleção da Nigéria nas categorias sub-13, sub-17 e sub-20, além da equipe principal, Iheanacho marcou 21 gols em 64 jogos durante seu período no Manchester City. Pelo Leicester, o atacante pode fazer sua grande estreia contra o Borussia Monchengladbach já nesta sexta (04), no último confronto amistoso do clube antes do início da Premier League, no dia 11 de agosto.