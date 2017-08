Manchester United 2017/18: Old Trafford como "fortaleza" será essencial para sucesso Red Devil

Foto: Hugo Alves / Editoria de Arte VAVEL Brasil

A última vez que os maiores campeões da Inglaterra ergueram a taça da Premier League foi em 2013 quando Alex Ferguson ainda era técnico do clube. Cinco anos depois e sob o comando do ambicioso José Mourinho, os Red Devils buscam voltar a ser o melhor time do país.

Em 2016/17, os diabos vermelhos venceram a Europa League sobre o Ajax e também levantaram o troféu da Copa da Liga Inglesa. No entanto, no campeonato inglês, terminou em sexto lugar, com um total de 69 pontos. Zlatan Ibrahimovic foi o artilheiro com 17 gols na Premier League, e com a saída do sueco, o clube teve intensa atividade no mercado de transferências para fortalecer e aumentar a competição da temporada que está para começar.

A pré-temporada têm sido uma boa experiência para o United. Durante a turnê, o time só perdeu uma partida - 1 a 0 para o Barcelona - e venceu cinco jogos e um empate contra o Real Madrid. Veja os resultados:

15/07: Los Angeles Galaxy 2-5 Manchester United (Rashford, Rashford, Fellaini, Mkhitaryan, Martial)

17/07: Real Salt Lake 1-2 Manchester United (Mkhitaryan, Lukaku)

20/07: Manchester City 0-2 Manchester United (Lukaku, Rashford)

23/07: Real Madrid 1-1 Manchester United (Lingard)

26/07: Barcelona 1-0 Manchester United

30/07: Valerenga IF 0-3 Manchester United (Fellaini, Lukaku, McTominay)

02/08: Sampdoria 1-2 Manchester United (Mkhitaryan, Mata)

Romelu Lukaku chega com responsabilidade de ser artilheiro e já marcou três gols na pré-temporada. (Foto: Getty Images)

Lukaku, recém-contratado do Everton, teve ótima pré-temporada, marcando três gols, e chega como homem de confiança de Mourinho. Mkhitaryan, que não teve muito tempo de jogo em sua primeira temporada também mostrou serviço e deve ser mais usado pelo técnico durante o ano.

O último jogo dos Red Devils antes do ponta-pé inicial da Premier League contra o West Ham será pela Supercopa da UEFA, onde enfrentará o Real Madrid, campeão da última Champions League. O jogo será na terça-feira (8), no estádio Felipe II, na Macedônia.

Sem Ibrahimovic, que ficou sem contrato, o United ainda viu um de seus maiores ídolos nos últimos anos sair. Wayne Rooney voltou para o Everton como free agent, porém, Romelu Lukaku, que marcou 25 gols pelos Toffees na última temporada da Premier League, se transferiu para os Red Devils pelo valor de 75 milhões de libras. Mourinho não parou por aí e decidiu fortalecer também os outros dois setores do elenco. O zagueiro Victor Lindelof chegou do Benfica por 30 milhões de libras, jovem sueco que tem grande potencial e deve fazer parceria com Bailly.

Depois de trabalhar com Nemanja Matic no Chelsea, Mourinho trouxe o sérvio para o United pois acredita que ele deve ajudar no setor defensivo do time. A contratação foi de 35 milhões de libras e em sua estreia, contra a Sampdoria, já mostrou bom trabalho.



Matic troca Chelsea por United e deve proteger defesa de Manchester. (Foto: Getty Images)

José Mourinho chegou no Manchester United ano passado e teve uma boa temporada, conquistando dois títulos. Conquistou a Copa da Liga Inglesa e levantou o troféu da Europa League ao derrotar o Ajax e garantiu vaga na Champions League 2017/18. No entanto, o desempenho da equipe no campeonato inglês não foi excelente, terminando em sexto. O time não conseguiu vencer times da metade de baixo da tabela no Old Trafford e Mourinho teve de colocar maior prioridade para as copas do que para a Premier League.

Porém, pelos jogadores que o português trouxe para seu elenco, a ambição é lutar por título tanto na Premier League quanto na Champions League, algo que o time não conseguiu desde a saída de Sir Alex Ferguson.

A chegada de Matic deve dar mais liberdade para Pogba, mas a pressão será proporcional para o francês que deverá assumir uma função mais criativa. Espera-se que Lukaku marque muitos gols, porém o belga precisará de ajuda, também pelos cantos do campo, algo que Mourinho deve estar pensando em acrescentar ao time.

O United tem capacidade de brigar por título na Premier League, mas terá que reproduzir desempenho bem melhor que do ano anterior. Times campeões não podem se dar ao luxo de perder pontos em casa. Voltar a fazer do Old Trafford uma fortaleza e vencer a maioria dos jogos em casa seria um dos maiores passos para a volta do sucesso dos Red Devils. A competição na Champions League, obviamente, é muito mais intensa que na Europa League e com um time propenso a lesões, o time de Mourinho deve se preparar muito fora de campo também.