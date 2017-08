Alvo da Roma, Mahrez indica saída do Leicester na atual janela de transferências

Google Plus

O meio-campista Riyad Mahrez afirmou, em entrevista ao site Sky Sports News, que procura sacramentar sua saída do Leicester City este mês. O argelino entregou um pedido de transferência no final da última temporada e o interesse pelo futebol do jogador ficou em alta por parte de vários clubes pela Inglaterra e pelo restante da Europa.

Até o momento, apenas a Roma fez uma oferta, sendo que o Leicester teria rejeitado duas propostas dos italianos, segundo o portal da televisão britânica. Mahrez disse ao site que tem que ser paciente com relação ao seu futuro. "Eu sei que a Roma veio, mas nada foi aceito, então não há muito o que posso fazer. É um ótimo clube, com quem eu gostaria de conversar, mas não posso até que o Leicester aceite um acordo", disse o argelino.

Mesmo com o pedido de transferência realizado, Mahrez mostra que ainda respeita os Foxes e reforça seu discurso de paciência. "O Leicester conhece meu desejo, mas continuarei a dar o meu melhor para o clube como sempre. Claramente, é lisonjeiro sempre que você é ligado a qualquer grande clube. Mas, tal como está, não falei com ninguém porque nenhuma proposta foi aceita. Tem ainda um mês na janela de transferência, então vamos ver o que acontece", completou o meia do Leicester City.

Mahrez fez história com os Foxes quando venceu a Premier League há duas temporadas, sendo o time sensação da temporada e fazendo parte de um tridente extremamente fundamental para aquele time, formado ainda por Kanté, hoje no Chelsea, e por Vardy, que renovou seu contrato na época em meio à especulações envolvendo sua saída, principalmente para os rivais de Londres, Arsenal. Participando da Champions League na época passada, o time chegou até as quartas da competição, quando foi eliminada pelo Atlético de Madrid.