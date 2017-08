No primeiro jogo da Juventus em Wembley, Tottenham vence com um gol em cada tempo

Neste final de semana, alguns clubes pela Europa estão encerrando suas campanhas na pré-temporada para, de uma vez por todas, focar nos jogos oficiais que estão se aproximando. Neste sábado (5), foi a vez de Tottenham e Juventus terminarem seus jogos amistosos, no Wembley Stadium, que vai ser a casa dos Spurs na época 2017/18. Os ingleses saíram vitoriosos com um placar de 2 a 0, tendo sido feito um gol por tempo, marcados por Harry Kane e Christian Eriksen.

Tendo agora que voltar suas atenções aos campeonatos oficiais, o Tottenham retornará para os gramados já no próximo fim de semana, quando estreia na Premier League contra o Newcastle, no domingo (13), fora de casa, às 9h30. A Juventus, por sua vez, enfrentará a Lazio na Supercopa da Itália, no mesmo dia, mas às 15h45, sendo o pontapé inicial das duas agremiações no calendário europeu oficial.

Com relação ao jogo, o primeiro tempo foi bem disputado entre os dois times, sendo que ambos tiveram a bola em seus determinados momentos, procurando criar ainda que com ritmo fraco, dada as proporções de ser o último jogo amistoso do ano. Contudo, foram os Spurs que abriram o placar, com Harry Kane, depois do inglês receber belo cruzamento de Trippier e concluir em gol uma jogada que começou no campo de defesa, com Vertonghen.

Já na etapa complementar, os atuais vice-campeões europeus tentaram de suas formas buscar o empate no confronto, buscando ainda que de maneira mais humilde o tento da igualdade no começo do segundo tempo. Mas, antes que o relógio marcasse o décimo minuto, o Tottenham chegou ao segundo gol e deu números finais no confronto quando Eriksen recebeu belo passe por entre a marcação de Alli, teve a tranquilidade de driblar Buffon e só colocar o esférico no fundo do barbante. No momento do gol, os donos da casa estavam buscando controle do embate.