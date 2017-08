Jogo Arsenal x Chelsea AO VIVO online pela Supercopa da Inglaterra

Bom dia, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Fique conosco agora para acompanhar a primeira grande decisão do futebol inglês: a Supercopa da Inglaterra, disputada entre o campeão da FA Cup, Arsenal, e do campeão da Premier League, Chelsea. A bola rola às 10h.

Mandante do confronto, o Arsenal conquistou vaga para a Supercopa ao vencer o próprio Chelsea na final da Copa da Inglaterra na temporada passada, marcado como o último jogo do calendário na terra da rainha. Em jogo eletrizante, os Gunners saíram vencedores por 2 a 1.

A pré-temporada do time de Arsène Wenger foi bem sólida em termos de resultado. Embora tenha perdido para os Blues por 3 a 0 na Ásia, conquistou vitórias contra o Bayern de Munique nos pênaltis, Western Sidney e Sidney FC, além de ter sido consagrado como o campeão da já tradicional Emirates Cup.

Em quesito de transferências, o Arsenal conta com Alexandre Lacazette, atacante, e o Sead Kolasinac, lateral-esquerdo, que devem entrar no gramado de Wembley neste domingo. Até o momento, porém, os torcedores consideram as manutenções de Alexis Sánchez e Mesut Özil como os grandes reforços.

Para o confronto Arsenal x Chelsea ao vivo, Wenger não poderá contar com Francis Coquelin, único jogador de fato fora. Sánchez e Mustafi viram dúvidas para serem resolvidos pelo treinador, enquanto que Özil e Ramsey podem retornar ao time titular.

Considerando o Chelsea como um forte candidato a todos os títulos que disputar na atual temporada, Arsène Wenger foi bem enfático quando falou sobre a importância que a Supercopa pode ter aos seus comandados. "Para nós, é uma boa chance de repetir o desempenho da final passada e dar quilometragem aos jogadores, que precisam disso. Temos um troféu em jogo e queremos vencê-lo, embora saibamos que o Chelsea é um adversário forte, que conseguiu manter a base campeã da Premier League", comentou o francês.

Já no lado do Chelsea, a equipe ganhou a chance de disputar a Community Shield ao vencer a Premier League. Antonio Conte conseguiu assumir a equipe e, depois de um certo ponto na temporada, tomou conta da liderança e não largou mais. Os Blues também chegam para serem grandes candidatos no restante do ano em geral.

Na pré-temporada, o Chelsea colecionou vitórias importantes contra Liverpool, Werder Bremen e Liverpool, contudo também teve derrotas para Real Madrid, Inter de Milão e um impactante revés por 2 a 0 para o Rapid Vienna.

Em termos de aquisições, pode-se dizer que Álvaro Morata e Antonio Rüdiger são os nomes para serem aguardados na equipe. O espanhol chega no time para ser o novo centroavante, visto que Diego Costa deve ser negociado, enquanto que o alemão aparece como mais um grande nome para o já forte setor defensivo dos Blues.

Antonio Conte, técnico do Chelsea, respeitou também o adversário, mas contou que uma 'revanche' poderia ser interessante ao grupo. "Foi uma pena perder a final da Copa da Inglaterra contra o Arsenal depois de uma temporada excelente. Agora, é outro jogo. Sabemos muito bem que eles são uma equipe forte. Esperamos um jogo difícil e queremos começar a temporada com uma vitória", expressou-se.