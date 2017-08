Supercopa da Uefa: relembre a trajetória do Manchester United até o título da Uefa Europa League

Manchester United conquistou sua primeira Europa League em 2017 (Foto: Nils Petter Nilsson/Getty Images)

Hoje é o grande dia – é dia de final da Supercopa da UEFA! Às 15h45, Real Madrid e Manchester United entram em campo para a grande decisão, a ser realizada na Phillip II Arena, em Skopje, Macedônia. Um dos torneios mais importantes da Europa, a Supercopa reúne em campo anualmente os campeões da Champions League e da Europa League. Relembre abaixo a trajetória do Manchester United na conquista inédita da Europa League 2016/2017, que garantiu a vaga na Supercopa 2017 aos Red Devils.

Título inédito na Europa League garante vaga na Supercopa ao Manchester United

A caminhada foi longa antes do título inédito na Europa League. Sob o comando de José Mourinho, o Manchester United terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo A, com 12 pontos, atrás apenas do Fenerbahçe (Turquia). Em seis jogos, os Red Devils venceram quatro e perderam dois – um para o Feyenoord, na primeira rodada do torneio, e outro para o Fenerbahçe. Mesmo sem o aproveitamento perfeito, a equipe de Old Trafford deu o primeiro passo rumo ao título sem maiores dificuldades. A equipe terminou a primeira fase com 66,7% de aproveitamento e um saldo de 8 gols positivos, o maior saldo do grupo.

Contra o Saint-Étienne, já na fase de mata-mata, os Reds praticamente sacramentaram sua classificação às oitavas de final o vencer pelo amplo placar de 4 a 0 no jogo de ida; na volta, outra vitória do Manchester United, desta vez por 1 a 0 – e nem mesmo a expulsão do zagueiro Bailly ameaçou a equipe inglesa, que mostrou-se muito superior aos franceses.

Eric Bailly, zagueiro dos Reds, foi expulso no jogo de volta contra o Saint-Etiénne (Foto: Jean Catuffe/Getty Images)

Nas oitavas, o adversário da vez foi o Rostov – e enganou-se quem achou que seria fácil passar por eles. Em uma classificação sofrida, com um empate por 1 a 1 no jogo de ida, os Red Devils garantiram uma vaga nas quartas após vencerem o clube russo por 1 a 0 em Old Trafford. Ibrahimovic tocou de letra para Mata marcar o único gol ao final da partida; Romero ainda fez grande defesa para afastar o perigo e garantir a classificação do clube inglês.

Já nas quartas de final, o Manchester United passou pelo Anderlecht em mais um confronto repleto de emoções. Garantindo o avanço às semifinais da Europa League na prorrogação, o clube inglês contou com o jovem Rashford para definir a classificação: o atacante de 19 anos marcou logo no início da segunda etapa da prorrogação e garantiu a vantagem aos Reds.

Rashford comemora o gol que deu a classificação aos Reds (Foto: Laurence Griffiths/Getty Images)

Na semifinal, mais um grande - e sofrido - passo em direção ao título inédito da Europa League: desta vez, o Manchester United deixou o Celta para trás em um jogo de volta repleto de emoções. Após vencer na ida por 1 a 0, os Red Devils abriram o placar na volta com Fellaini, mas a equipe cedeu o empate aos espanhois, que empataram com Roncaglia. Aos 51 minutos da segunda etapa, o Celta desperdiçou sua chance de ouro; Beuavue recebeu na área de cara para Romero, mas preferiu cruzar em vez de arriscar o chute. Não deu certo. Fim de papo em Old Trafford, com os Red Devils avançando à grande e sonhada final da Europa League.

O último adversário antes do título inédito era o Ajax, da Holanda. Em final de jogo único, disputada em Estocolmo, os Reds venceram os holandeses por 2 a 0 e garantiram o último troféu que faltava em sua coleção.

Com gols de Pogba (que era, até então, a maior transação da história do futebol, tendo custado 105 milhões de euros) e Mkhitaryan, dois dos maiores investimentos do clube, a equipe de Old Trafford venceu os Godenzonen e assegurou a vaga na Supercopa da UEFA 2017, além de garantir uma vaga direta na fase de grupos da Champions League.

Em meio a rumores de saída do clube, Rooney ainda foi homenageado uma última vez durante a final - o jogador, que é o maior artilheiro da história do Manchester United e atuou em 577 jogos com a camisa do clube, entrou aos 44 do segundo tempo e foi muito ovacionado pela torcida. Após receber a braçadeira de capitão da equipe, que estava com Valencia, coube a ele erguer o troféu de campeão da Europa League.

José Mourinho termina sua primeira temporada no comando do United com três títulos

Contratado para arrumar a casa depois do “fracasso” de Louis Van Gaal – o holandês venceu a Copa da Inglaterra, mas não conseguiu classificar a equipe de Old Trafford à Champions League - no comando do United, José Mourinho teve uma primeira temporada de ouro à frente dos Red Devils. Em pouco mais de um ano, o comandante levou o clube à conquista de três títulos: Supercopa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, além da conquista inédita da Europa League.

Após a grande conquista da Europa League, Mourinho garantiu seu quarto título europeu e atingiu outro patamar entre os grandes técnicos do mundo - ele é o primeiro técnico a conquistar a Europa League e a Champions League mais de uma vez. Em entrevista, o treinador não deixou de demonstrar sua felicidade, mas não escondeu o alívio em ter terminado a temporada "mais difícil de sua carreira".

"Três títulos em uma temporada e a vaga na Liga dos Campeões. Estou feliz na minha temporada mais difícil como treinador. Chegou ao fim uma temporada muito difícil, mas muito boa também. Prefiro terminar dessa maneira, com a vaga na Champions por conta de um título - e um título importante - do que com um quarto lugar no Campeonato Inglês. Somos agora o clube que venceu tudo no futebol. Lutamos duro por isso desde o início", afirmou.

Mourinho beija o troféu após a conquista da Europa League pelo Manchester United (Foto: Estuo Hara/Getty Images)

Depois de vencer a Sampdoria por 2 a 1em um amistoso recente, o treinador dos Reds também demonstrou confiança às vésperas do início de mais uma temporada no futebol inglês. Mourinho fez questão de ressaltar a evolução do Manchester United durante a pré-temporada e garantiu que todos no elenco estão prontos para mais um ano de muito futebol.

“A pré-temporada foi boa, nunca me canso de dizer quão organizada ela foi. Todos jogaram, testamos muitas coisas diferentes e não ligamos para os resultados – ligamos para nossa evolução. Além disso, tivemos algumas pequenas lesões, mas nada muito significativo, então todos estão preparados. Chegou a hora de coisas sérias, como a Supercopa e nossa estreia na Premier League”, declarou o treinador.

O Manchester United encara o Real Madrid amanhã, valendo o grande título da Supercopa da UEFA. A partida, a ser disputada na Phillip II Arena (Escópia, Macedônia), está marcada para as 15h45.