Reforço do Newcastle, Florian Lejeune afirma que quer 'apagar' Manchester City do currículo

Lejeune acerta contrato de cinco anos com Newcastle (Foto: Serena Taylor/Getty Images)

De volta à elite do futebol inglês, o Newcastle United faz os últimos ajustes para o pontapé inicial na Premier League. Mas a estreia na competição terá um gosto ainda mais especial para o zagueiro recém-contratado, Florian Lejeune. Após ter passado como um cometa pelo Manchester City, o francês, de 26 anos, finalmente pode ter uma oportunidade de atuar na liga que é considerada uma das mais competitivas do mundo.

Em entrevista à Sky Sports, ao ser questionado sobre a ligação com os Citizens, Lejeune não exitou ao dizer que passou uma borracha por cima dessa fase da carreira. “Acabou! O que aconteceu com o Manchester City acabou. Quero me concentrar aqui. Vou trabalhar para provar que sou merecedor desta transferência”, declarou o zagueiro.

Lejeune foi contratado pelo City na temporada 2015/16, junto ao Girona, que até então disputava a segunda divisão espanhola. No entanto, o jogador sequer teve oportunidade de integrar ao plantel principal do clube inglês e seguiu na Catalunha, cedido por empréstimo ao Girona. “O que aconteceu no Manchester City é como se nunca tivesse acontecido. Eu não estive lá, nunca joguei lá”, enfatizou o defensor, ao relembrar do vínculo com os Citizens.

Agora, o zagueiro que defendeu o Eibar em 37 jogos na temporada passada, chega para compor o elenco comandado por Rafa Benítez e viver um novo desafio no Reino Unido. "O Newcastle é um grande clube. Estou muito feliz por estar aqui”, disse Lejeune, ressaltando a importância de uma boa relação com o treinador: “Desde que entrei em contato com o Rafa, foi uma decisão fácil para mim. Quando você tem um técnico que quer contar com você, o trabalho torna-se ainda mais gratificante”.

A transferência de Florian Lejeune custou £ 8,7 milhões aos cofres dos Magpies, cerca de R$ 39,5 milhões. Com cinco anos de contrato, o reforço já mostrou durante os jogos de pré-temporada que pode contribuir muito para o Newcastle.