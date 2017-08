Watford oficializa contratação de Richarlison junto ao Fluminense

Watford anunciou a contratação de Richarlison nesta terça-feira (Foto: Divulgação/Watford)

Agora é oficial: na manhã desta terça-feira (8), o Watford oficializou a contratação de Richarlison, ex-Fluminense. Aos 20 anos de idade, o atacante foi negociado aos Hornets pelo valor de € 12,5 milhões (cerca de R$ 46 milhões) e assinou contrato até 30 de junho de 2022.

Revelado pelo América-MG, Richarlison era uma das principais peças no atual elenco do Fluminense de Abel Braga, sendo destaque na campanha do clube no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. O atacante se despede do Brasil com 67 partidas e 19 gols marcados pelo Tricolor; Richarlison também marcou dois gols em sua passagem pela Seleção Brasileira Sub-20.

Em nota oficial no site do clube, o Watford celebrou a contratação de Richarlison e destacou a forte concorrência durante as negociações pelo jovem. “Os Hornets tiveram forte concorrência para garantir a chegada deste jogador muito cotado de 20 anos. É um grande atacante, com faro de gol”, dizia a nota.

Richarlison marcou 19 gols em 67 partidas durante sua passagem pelo Fluminense (Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Renato Velasco, empresário de Richarlison, falou ao site NETFLU sobre a transação com Watford e os motivos por trás da escolha pelo clube inglês – Richarlison também era cotado no Ajax e no Milan.

“Surgiu há um mês e esfriou, mas o nome do Richarlison estava toda hora no noticiário e chamou a atenção deles novamente. E olha que não é do perfil do Watford gastar muito em contratações. A proposta chegou lá pela quarta-feira passada e tudo foi fechado em poucos dias. Foi de fato a oferta com mais atrativos. O Ajax não estava chegando nesses valores. Outra coisa interessante é que o treinador do Watford [Marco Silva] é português”, afirmou.

O empresário de Richarlison declarou que os valores e condições oferecidos pelos Hornets foram melhores que a proposta do Ajax; Renato ainda afirmou que ele e Richarlison queriam um “clube intermediário”, onde o atleta pudesse crescer profissionalmente.

“A proposta do Ajax era de 10,5 milhões de euros mais 1,5 milhão de euros em bonificações. Não eram as melhores condições. Ele tinha que, por exemplo, jogar cerca de 65% dos jogos. A proposta do Watford chegou depois e foi melhor para o Fluminense. O técnico português também contou muito na decisão. Sabemos como a adaptação pode ser difícil. Falando a mesma língua será mais fácil assimilar o que o técnico quer. Queríamos um clube intermediário, não um clube final. Um lugar que seja mais fácil para ele jogar no início. A opção do Ajax era tão boa quanto. Se não fosse o Watford, certamente ele iria para o Ajax. Até o salário que o Watford ofereceu era melhor. O Ajax não tem a filosofia de pagar muito de salário, tem um teto”, finalizou Renato.

O Watford faz sua grande estreia na Premier League no próximo sábado (12), às 8h30 (de Brasília). Pela primeira rodada do torneio, os Hornets enfrentarão o Liverpool, em casa, no estádio Vicarage Road.