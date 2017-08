Capitão do Chelsea, Cahill mostra preocupação com tamanho reduzido do elenco

Google Plus

Foto: Power Sport Images/Getty Images

O Chelsea, atual campeão da Premier League, está voltando para mais uma temporada de futebol. Depois de ter enfrentado o Arsenal na Supercopa da Inglaterra e perdido nos pênaltis, uma foto da lista de relacionados começou a fazer sucesso na internet, mostrando o pequeno elenco dos Blues quando comparado ao dos rivais.

A equipe de Antonio Conte conta com 24 jogadores, o que faz o contraste com a enxuta lista do Arsenal ser absurdo. Os Gunners listaram 41 atletas, entre veteranos e jovens. Veja a foto, que foi compartilhada por muitos nesse fim de semana:

Comparação entre elencos de Arsenal e Chelsea (Foto: Reprodução / Twitter)

Depois da saída de John Terry para o Aston Villa, Gary Cahill se tornou o capitão do Chelsea. Dessa forma, deu entrevista e falou sobre essa notável diferença. Para ele, o número pode sim representar um perigo caso jogadores se machuquem, mas ressaltou que o elenco é muito forte.

"A lista [de pré-jogo] foi algo interessante. Sem dúvidas, porém, nós temos qualidade. Só precisamos torcer para que não tenhamos muitas lesões", explicou.

Nesta janela de transferências, os Blues conseguiram recrutar quatro jogadores, sendo Álvaro Morata e Tiemoué Bakayoko os principais. No entanto, a equipe perdeu nove atletas, sendo alguns por empréstimo (como Ruben Loftus-Cheek) e outros por definivo (como Nemanja Matic).

"Obviamente, os novos reforços serão fundamentais para nós e quanto mais rápido se adaptarem, melhor. Não há dúvidas de que melhoramos nosso elenco. Seremos testados 100% e temos que ver como isso vai se desenrolar, porque precisamos de todos em forma. Assim, descanso será importante, visto que teremos que jogar muito", finalizou Cahill.

Depois de ser vice-campeão da Supercopa da Inglaterra, o Chelsea voltará a campo no próximo sábado (12), às 11h, quando enfrentará o Burnley, pela primeira rodada da nova edição da Premier League.