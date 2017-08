Gary Neville analisa transferência de Matic para o Manchester United como "estranha"

Jogador sérvio parece ter a confiança de Mourinho (Foto: Charles McQuillan/MUFC)

Após perder peças importantes, o Manchester United viu-se obrigado a reforçar o elenco para a temporada 2017/18. Um dos reforços dos Red Devils é o meio campista Nemanja Matić, que já havia trabalhado com José Mourinho, ainda nos tempos de Chelsea. Porém, a transferência do sérvio para o rival é taxada como estranha, pelo menos para o ex-jogador Gary Neville.

Comentarista da Sky Sports, Neville questionou a decisão do Chelsea ao permitir que o volante fosse cedido a um forte adversário. Ídolo do United, Gary rotulou a negociação como “estranha”, especialmente pelo papel importante que Matić desempenhou pelo Chelsea na conquista do título da Premier League na temporada passada.

"Quando um jogador deixa uma equipe, dificilmente você vê um treinador falar tão bem sobre ele", disse Neville, na festa de lançamento da Premier League. "Normalmente, os técnicos diriam que é mesmo a hora dele sair e que foi a melhor decisão para ambas as partes”, acrescentou.

Os valores oficiais da transação não foram divulgados pelos clubes, mas jornais ingleses divulgaram que o Manchester United desembolsou £ 40 milhões, cerca de R$ 165 milhões para contar com o meio-campista e atual campeão inglês. O jogador de 31 anos não tornou-se ídolo no Chelsea, mas foi importante na conquista de cinco títulos pelo clube londrino.

Gary Neville destaca que, muito raramente acontecem transferências de atletas campeõs para clubes que eventualmente os desafiam e por isso a liberação de Matić é "um tanto quanto estranha". O ex-jogador também relembra que “às vezes as transferências podem ser forçadas", mas não parece o que o volante sérvio tenha forçado.

Matić já estreou com a camisa do Manchester United, mas para Gary Neville, o treinador do Chelsea não teria concordado com a saída do jogador. "Não tenho dúvidas de que ele [Antonio Conte] não sancionou esse negócio, ele não está feliz com isso", afirmou Neville. "Conte não apenas reprova, como já disse que precisa de reforços para preencher a lacuna”, finalizou.

Conte lamenta saída de Matić

O treinador do Chelsea, Antonio Conte, lamentou a transferência de Nemanja Matić para os rivais de Manchester. "Matic é realmente um bom jogador e não há dúvidas de que é uma importante perda para nós. Só que tenho de aceitar este mercado, que está cada vez mais louco", disse Conte, em declarações à Sky Sports. O meio campista parece ter mesmo a confiança do treinador José Mourinho, já que foi titular na Supercopa da Uefa.