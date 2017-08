Crystal Palace anuncia chegada por empréstimo do zagueiro Fosu-Mensah, ex-Manchester United

Fosu-Mendah, ex-Manchester United, foi emprestado ao Crystal Palace por um ano (Foto: Divulgação/Crystal Palace FC)

Na tarde desta quinta-feira (10), o Crystal Palace anunciou a chegada de Timothy Fosu-Mensah ao clube. Ex-Manchester United, o defensor chega aos Eagles por contrato de empréstimo, com a duração de um ano.

Com 19 anos de idade, o jovem jogador vestirá a camisa 24 do Crystal Palace. Fosu-Mensah é conhecido por ser um atleta extremamente versátil, podendo atuar como zagueiro, lateral ou volante.

Pelo Manchester United, sob os comandos de José Mourinho, o holandês esteve em campo em 21 ocasiões, incluindo um clean sheet (jogo sem sofrer gols). O atleta também coleciona passagens pelas seleções sub-21 e principal da Holanda, seu país natal.

“O treinador falou comigo sobre eu me juntar ao Crystal Palace, e ficou claro para mim que ele queria que eu fizesse parte do time. Enquanto jogador, isso te dá uma ótima sensação logo de cara. Agora, preciso retribuir isso com boas performances pelo clube. Tenho apenas 19 anos, e ainda tenho muito a aprender. Ter a oportunidade de jogar mais partidas em sequência vai ajudar no meu desenvolvimento", afirmou o jogador por meio de nota divulgada pelo Crystal Palace.

A chegada de Fosu-Mensah ao Crystal Palace marca o reencontro entre o jogador e Frank de Boer; o técnico dos Eagles treinou o defensor no Ajax há alguns anos. Em nota, o treinador deu destaque ao ritmo e à habilidade física de Timothy.

“Timothy é um jogador com um excelente ritmo e uma habilidade física incrível. No jogo de hoje, você precisa de jogadores com força e velocidade; ele também é um atleta que pode atuar pelo meio. Eu o vejo no nosso sistema como um zagueiro central, mas ele também pode atuar como volante em um 4-3-3", declarou de Boer.

Fosu-Mensah é o terceiro reforço do Crystal Palace para a temporada 2017/2018, logo após a chegada de Ruben Loftus-Cheek e Jairo Riedewald. O defensor holandês de 19 anos já estará disponível para a estreia dos Eagles neste sábado (12), na Premier League, contra o Huddersfield.