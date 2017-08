Arsenal x Leicester AO VIVO hoje pela Premier League (0-0)

15:03 | Para o ataque, criava-se expectativas com relação a Iheanacho, recém-chegado. Contudo, Shakespeare acabou optando por manter a dupla Vardy e Okazaki.

15:02 | Nos Foxes, nenhuma surpresa. Huth não joga por estar machucado e Maguire, novo contratado, assume posição na dupla de zaga com Morgan.

15:00 | Além disso, o time apresenta a mesma composição da zaga que encerrou o jogo contra o Chelsea no último domingo.

14:59 | No lado dos Gunners, Özil começará como titular apesar de toda dúvida sobre a possibilidade de começar jogando.

Leicester (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Morgan, Maguire, Fuchs; Mahrez, Ndidi, James, Albrighton; Okazaki, Vardy.

Arsenal (3-4-2-1): Cech; Holding, Monreal, Kolasinac; Bellerin, Elneny, Xhaka, Oxlade-Chamberlain; Ozil, Welbeck; Lacazette.

14:54 | Faltando alguns minutos para o início do confronto, as equipes divulgaram suas escalações.

Boa tarde torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Fique agora com mais um tempo real de um grande jogo! Acompanhe conosco a abertura da Premier League 2017/18, em partida entre Arsenal x Leicester, às 15h45 pelo horário de Brasília.

Mandante do confronto, o Arsenal iniciará sua campanha na competição inglesa visando primeiramente voltar à Uefa Champions League, mas, acima disso, busca voltar às glórias e tenta a consistência para voltar a brigar por títulos.

Na pré-temporada, o Arsenal fez uma campanha regular, embora tenha sofrido derrota pesada para o Chelsea, na Ásia. Contudo, a equipe conseguiu dar o 'troco' e conquistou o título da Supercopa da Inglaterra no último domingo, nos pênaltis.

Para a Premier League, o time de Arsène Wenger foi às compras e contratou Alexandre Lacazette, vindo do Lyon, e Sead Kolasinac, que chegou a custo zero.

Tentando alcançar o sucesso máximo na terra da rainha, o Arsenal vai jogar com uma formação diferente do que está acostumado no time. Do famoso 4-3-2-1 para o 3-4-2-1, usando o sistema com três defensores para poder usar mais os alas no ataque.

Para o confronto de logo mais, o Arsenal não contará com Alexis Sánchez ainda sem tempo de jogo necessário e Laurent Koscielny suspenso. Além deles, algumas incertezas sobre o time titular rondam o Emirates Stadium e Wenger falou sobre o assunto.

"Posso até apostar em um jogador ou no máximo dois [que não estejam 100% bem para o jogo], mas eu foco mais nos jogadores que possuem o tempo de jogo necessário para entrar em campo. Contudo, enfrento algumas incertezas, como Ramsey, Özil, Mertesacker e Mustafi, mas não posso ir para o confronto com incertezas", comentou.

Visitantes e agora não mais defensores do título inglês, o Leicester chega para a nova época buscando retornar às competições internacionais, agora dando um ano completo com pré-temporada para o novo treinador Craig Shakespeare possa trabalhar e preparar o elenco ao seu gosto.

Numa pré-temporada bem amena, os Foxes contaram com derrota para o Wolverhampton, empate com MK Dons e vitória para o Borussia Monchengladbach, além de outros resultados. Jogou com todos os tamanhos de times como preparação principal.

Para a nova campanha, o Leicester agora conta com cinco novos jogadores. George Thomas, vindo de graça; Eldin Jakupovic por £ 2 milhões, ex-Hull; Harry Maguire por £ 12 milhões também do Hull; Vicente Iborra do Sevilla por £ 14 milhões e, finalmente, Kelechi Iheanacho do Manhester City por £ 25 milhões, recorde do clube.

Falando brevemente na coletiva pré-jogo, Shakespeare comentou sobre a dificuldade que a Premier League é atualmente. "Sabemos [como a PL é difícil] por causa de todo o dinheiro gasto, também. Você tem que tentar ganhar todos os jogos possíveis, mas sabemos a montanha-russa que a competição é", encerrou.