Atual campeão, Chelsea inicia caminhada na Premier League diante do Burnley

Nesse sábado (12), o Chelsea começará a defesa do título da Premier League. Vencedor da última edição, o time de Londres receberá o Burnley no Stamford Bridge, às 11h (de Brasília). O jogo é válido pela primeira rodada do campeonato inglês, um dos principais torneios do futebol mundial.

Na última temporada, os Blues levantaram a taça com 93 pontos, uma vantagem de sete pontos em relação ao vice Tottenham. Já o Burnley ficou em 16º, conquistando 40 pontos, seis acima da zona de rebaixamento daquela época.

Após esse encontro, o Chelsea visitará o Tottenham no Estádio de Wembley, no dia 20, às 12h. Enquanto isso, o Burnley receberá o West Brom no Turf Moor, no dia 19, às 11h.

Apesar de lesões, Chelsea vai com força total

Os Blues querem ter um bom começo nesta edição da Premier League. Para isso, a equipe londrina deve escalar a equipe mais forte disponível, com a presença do recém-contratado Álvaro Morata, que chegou para substituir o afastado Diego Costa.

O Chelsea, no entanto, não poderá contar com jogadores importantes Eden Hazard e Pedro (ambos com problemas no tornozelo) e Tiemoué Bakayoko (lesão no joelho) são três desfalques para a equipe. Além deles, Victor Moses cumpre suspensão da final da Copa da Inglaterra, quando foi expulso.

O técnico Antonio Conte deu entrevista e elogiou a dedicação do elenco em relação à essa nova edição da Premier League. Ele mostrou otimismo, mas foi cauteloso ao falar sobre a defesa do título.

"Honestamente, estou feliz porque estamos trabalhando muito bem com esse grupo de jogadores. O compromisso deles é incrível, melhor ainda que temporada passada e estou contente em vez esse trabalho duro. Estamos tentando melhorar. (...) Não sei se esse ano será mais difícil que o último. Com certeza, somos os atuais campeões e temos que enfrentar cada jogo de maneira correta", falou.

Provável Chelsea, em 3-4-3: Courtois; Rüdiger, David Luiz, Cahill; Azpilicueta, Kanté, Fàbregas, Alonso; Willian, Morata e Batshuayi.

Com reforços, Burnley tenta fazer Chelsea tropeçar

Na segunda temporada consecutiva na Premier League, os Clarets não terão uma missão nada fácil no Stamford Bridge. A equipe perdeu quatro dos últimos seis jogos contra o atual campeão inglês, um retrospecto ruim.

O bom goleiro Tom Heaton liderará o Burnley usando, mais uma vez, a faixa de capitão. Principais reforços da janela, o volante Jack Cork e o atacante Jonathan Walters também devem entrar como titulares. A única ausência será a de Dean Marney, com problema no joelho.

O treinador Sean Dyche deu coletiva e falou sobre as saídas de dois de seus principais atletas, Michael Keane e Andre Gray. Ele lamentou as perdas, mas

"Ninguém quer perder seus melhores jogadores, mas há uma realidade para todos os clubes, particularmente esse. Ainda existe um nível para o qual este clube opera. Isso dificulta às vezes, mas é a realidade. (...) O requisito mínimo continua sendo se esforçar muito e queremos um grupo que pode fazer isso".

Provável Burnley, em 4-5-1: Heaton; Lowton, Mee, Tarkowski, Ward; Brady, Defour, Hendrick, Cork, Gudmundsson; Walters.