Diego Costa aciona Chelsea na justiça e advogados garantem pedido de transferência

Foto: Getty Images/David Ramos

Diego Costa não joga mais pelo Chelsea, segundo palavras do técnico do time, Antonio Conte. Contudo, faltando poucos dias para o fechamento da janela de transferências, o jogador ainda não foi negociado com outro clube. O representante do jogador, Ricardo Cardoso, disse à rádio espanhola EFE que entrará com um pedido formal para que a saída do jogador seja concretizada e o clube confirmou, nesta sexta-feira (11), a ação.

Ídolo do Atlético de Madrid, Costa tem a preferência por um retorno ao clube espanhol. As conversas entre os clubes, porém, já acontecem, mas um problema na comunicação se mostra presente, visto que os Blues pedem £ 50 milhões pela venda, enquanto que os espanhóis querem contar com os serviços de Diego por £ 26 milhões.

“Vamos acionar todos os mecanismos legais para responsabilizar o Chelsea por seu comportamento, viabilizando a saída de Diego Costa. Vamos solicitar formalmente o ‘transfer request’", declarou o representante do jogador, que ainda enfatizou o desejo do brasileiro naturalizado espanhol de ir aos Colchoneros. "Não joga em outro lugar", comentou.

Diego Costa foi avisado pelo técnico Conte que não fazia mais partes dos planos do italiano, por conta do jogador ter forçado uma saída para a China em janeiro, como o treinador tanto frisa. Rumores sobre o descontentamento da direção Blue em relação à forma como o comandante agiu com um atleta querido pela torcida apontavam uma mudança de comando técnico. Não concretizado, Antonio ainda renovou com a agremiação, tornando-se o técnico mais bem pago da história do Chelsea.

Brasileiro naturalizado espanhol, Costa conseguiu fazer seu nome jogando no Atlético de Madrid, onde acabou recebendo o título de ídolo pela torcida ao participar da campanha que levou a equipe de volta à final da Uefa Champions League em 2013/14, além de ser fundamental para aquele time de Simeone. Chegou aos Blues em 2014.