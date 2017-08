Southampton domina do início ao fim, mas apenas empata com Swansea em casa

Mesmo dominando a partida a todo momento, o Southampton não conseguiu furar a defesa do Swansea City e acabou empatando em casa por 0 a 0 na primeira rodada da Premier League 2017/18. As duas equipes somaram seu primeiro ponto na competição.

O Southampton retorna aos gramados no próximo sábado (19), às 11h, quando recebe o West Ham no St. Mary's. Também no sábado, só que às 8h30, o Swansea tem um confronto para lá de complicado, quando recebe o Manchester United.

Desde os primeiros minutos o Southampton era melhor no St. Mary's, chegando muito bem, tanto que as primeiras duas chances vieram com menos de cinco minutos. A primeira foi com Gabbiadini, que cabeceou na trave após cobrança de escanteio. Dois minutos depois, Bertrand recebe bom passe de Redmond e cruzou para Tadic, que completou, mas para fora.

O Swansea só chegou bem apenas uma vez na primeira etapa, quando Routledge cruzou da direita e Tammy Abraham cabeceou com muito perigo, perto da trave de Forster. Mas essa foi, como já dito, a única oportunidade dos galeses. Depois disso, os Saints voltaram a dominar, e quase marcaram com Ward-Prowse, quando Tadic deu linda bola para Bertrand, que cruzou para trás e o meia finalizou, mas a bola bateu na marcação e foi por cima do gol. Mesmo tentando bastante, nada de bola na rede no sul da Inglaterra.

O início da segunda etapa foi mais morna, com o Swansea conseguindo conter mais as chegadas dos Saints, além de quase marcar logo no início, quando Tammy Abraham recebeu na área, cortou Yoshida e finalizou em cima de Cedric, que salvou os Saints. Na sequência do lance, Jordan Ayew finalizou para fora.

Na metade até o final do jogo, foi uma pressão gigantesca dos donos da casa, que quase marcaram com Tadic, quando o meia arriscou um chutaço de fora da área e Fabianski fez grande defesa. Praticamente no último lance do jogo, quase que Yoshida se consagrou, quando o zagueiro cobrou falta e a bola passou raspando a trave do Swansea. Mesmo dominando, os Saints não conseguiram marcar e a partida terminou no 0 a 0.