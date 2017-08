Gabriel Jesus crê em ida de Neymar à Premier League no futuro

Neymar e Jesus são companheiros na Seleção Brasileira (Foto: Ian MacNicol/Getty Images)

Gabriel Jesus tem se destacado cada vez mais no futebol inglês. Importante atacante no Manchester City, o brasileiro ganhou espaço em campo e na mídia, e um dos motivos desse segundo é sua amizade com Neymar, estrela que, recentemente, se transferiu para o Paris Saint-Germain por um valor recorde na história.

Jesus deu entrevista ao Daily Mail recentemente e falou sobre sua relação com o ex-atacante do Barcelona. Ele brincou sobre uma ida de Neymar para a Inglaterra, dizendo que as portas do time de Manchester estariam abertas para a estrela quando quisesse.

"Acho que muitos jogadores, assim como eu, têm vontade de jogar na Premier League. Ele também deve ter, já disse que gostaria de jogar aqui um dia. O importante é que ele faça as decisões certas, o que seja melhor. Sempre torcerei por ele. Não tenho certeza se conseguirei convencê-lo a vir para cá, mas se ele decidir, farei meu melhor para que seja para o City", disse.

Neymar e Gabriel Jesus jogam juntos pela seleção brasileira há algum tempo e ganharam a medalha dos Jogos Olímpicos de 2016 na final contra a Alemanha. Com a proximidade da Copa do Mundo, essa dupla deve comandar o ataque da Amarelinha.

Gabriel Jesus e Neymar com a medalha das Olimpíadas (Foto: Laurence Griffiths/Getty Images)

Gabriel também falou sobre a relação com a mãe. Sua conhecida comemoração, com um sinal de telefone, é dedicada à Dona Vera Lúcia. Ele brincou sobre as conversas com ela, mas demonstrou afeto ao agradecê-la e elogiá-la.

"Todos sabem que eu me importo e amo muito minha mãe. Ela fez tudo por mim e continua fazendo até hoje. Por ter me criado, junto a meus irmãos. Eu sempre quero ela perto de mim. Neste momento ela está no Brasil, mas logo estará aqui de novo comigo para me apoiar. (...) Ela sabe muito sobre o jogo. Acima de tudo, sobre a regra do impedimento. Quando eu fico impedido, ela sempre me manda mensagens, mas eu gosto de pensar que entendo essa regra bem o suficiente. Espero que ela não entenda melhor que eu", brincou.

Comemoração é homenagem à mãe (Foto: Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images)

Jesus também falou sobre a adaptação ao futebol europeu, admitindo uma certa ansiedade antes de chegar à Inglaterra. Além disso, ele falou sobre as principais dificuldades nesse processo de se acostumar à uma nova vida.

"Chegar aqui foi um novo desafio para mim, uma nova batalha. A partir do momento que decidi jogar pelo City, eu soube que não seria fácil. Então fiquei calmo e não tive nenhum grande problema - tem sido como esperado. De fato, as pessoas e o clima são mais frios aqui. No Brasil, a gente é mais feliz, mais alegres. Essa foi a maior mudança", finalizou.