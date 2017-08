Guardiola mostra cautela com vitória do City: "Fomos estáveis, mas ainda temos que melhorar"

Google Plus

Espanhol conquistou a primeira vitória na temporada com os Sky Blues (Foto: Dan Istitene / Getty Images)

Neste sábado (12), o Manchester City venceu o Brighton, por 2 a 0, pela primeira rodada da Premier League, temporada 2017/18. Em um jogo de paciência e com várias chances perdidas, Sergio Aguero e Lewis Dunk, contra o próprio gol, garantiram a vitória para os Citizens na estreia dos Seagulls na competição nacional.

Em entrevista após a partida, Josep Guardiola, treinador do Manchester City, exaltou o bom início da equipe, em meio a uma rodada cheia de resultados surpreendentes, como a derrota do atual campeão, Chelsea para o Burnley. “Sabíamos que o Brighton tinha subido recentemente e estava entusiasmado, ainda mais jogando em casa. Porém, controlamos os contra-ataques, deixamos eles finalizarem uma vez e isso não é fácil na Premier League”, disse o treinador.

O catalão se disse satisfeito com a partida e com a forma que a sua equipe jogou. “Foi num nível similar ao da pré-temporada, em termos de trabalho sem a bola, e vamos melhorar ainda mais. Fomos estáveis, mas temos que tentar melhorar. O mais importante no primeiro jogo é vencer”, afirmou o espanhol.

O técnico também exaltou a estreia de Kyle Walker, Ederson, Danilo, que foram titulares, e Bernardo Silva, que entrou no segundo tempo. “Quero agradecer ao clube, pois teremos jovens jogadores com um talento enorme pelos próximos quatro, cinco anos. Meus parabéns para todos que trabalham com o City, somos um clube forte”, concluiu.

Kompany mostra cautela: “Será uma longa temporada”

Vincent Kompany, capitão do Manchester City, também falou aos meios de comunicação sobre a partida e foi cuidadoso nas suas declarações sobre a temporada. “Hoje, nós vimos uma evolução de diversas coisas em relação a temporada passada. Nós sabíamos que o Brighton se fecharia atrás e se defenderia mas precisávamos vencer o primeiro jogo. Então, estamos todos muito felizes com o resultados”, disse.