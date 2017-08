Manchester United brilha, goleia West Ham e tem bom começo na Premier League

INCIDENCIAS: partida válida pela primeira rodada da Premier league, disputada no old trafford, em Manchester, na Inglaterra.

Neste domingo (13), o Manchester United recebeu o West Ham United e venceu por 4 a 0. A partida aconteceu no Old Trafford e foi válida pela primeira rodada da nova edição da Premier League. O gols foram de Romelu Lukaku (duas vezes), Anthony Martial e Paul Pogba.

Essa foi a segunda partida oficial dos Red Devils na temporada, após perder do Real Madrid na Supercopa da Uefa por 2 a 1. Já os Hammers fizeram seu primeiro jogo depois de alguns amistosos e estrearam com esta derrota. Assim, os mandantes assumem a liderança, enquanto os visitantes ficam na lanterna da competição.

Agora, o United volta a campo no sábado (19), às 8h30, quando enfrentarão o Swansea no Liberty Stadium. Já o West Ham jogará contra o Southampton no mesmo dia, mas às 11h, no St. Mary's Stadium. Ambos serão válidos pelo campeonato inglês.

Manchester United é melhor e abre placar na primeira etapa

O jogo se desenvolveu como esperado: a equipe da casa dominando as ações ofensiva e defensivamente. Com muita intensidade, os Red Devils pressionaram o adversário desde o início e chegaram com perigo por diversas vezes com bolas enfiadas, jogadas individuais e cruzamentos.

Aos 11 minutos, Mkhitaryan teve uma chance na área, mas mandou a bola por cima do gol de Hart. Aos 18, Lukaku recebeu bola rasteira e tentou finalizar várias vezes, mas foi travado pela zaga. A pressão continuou por um bom tempo, com raras oportunidades do West Ham.

Até que, aos 33 minutos, Matic ganhou bola na defesa e armou o contra-ataque. Rashford conseguiu bom passe para Lukaku que, dentro da área, chutou na saída do goleiro dos Hammers. A bola ainda bateu na trave antes de morrer no fundo da rede, abrindo o placar: United 1 a 0.

Os visitantes tiveram a maior chance aos 46, quando Fernandes chutou dentro da área e obrigou boa defesa de De Gea, que espalmou a bola. Sem mais tempo, o juiz apitou o fim do primeiro tempo.

United segue dominante e marca mais três

O segundo tempo começou muito intenso. Logo aos 4 minutos, Rashford recebeu passe de Pogba e, dentro da área, chutou para cima do gol. Foi aos 8 minutos que Mkhitaryan cobrou falta e Lukaku subiu mais que seu defensor, cabeceando para o fundo da rede e aumentando a vantagem para dois.

Os Red Devils continuaram dominando a partida. Aos 11, Rashford recebeu passe e tocou para Mkhytarian fazer o gol, mas a jogada já estava parada por impedimento. Dois minutos depois, veio a maior chance do West Ham no segundo tempo: Fernandes cruzou para Arnautovic, que cabeceou no travessão.

Pouco depois, Rashford finalizou perto da área e acertou a trave do goleiro Hart. A posse de bola era toda dos mandantes, que chegaram em mais algumas vezes. Até que, aos 43, Martial recebe bola dentro da área em linda jogada trabalhada e finaliza na saída do goleiro, marcando mais um para o United.

Para acabar com o jogo, Pogba recebeu passe de Martial e chutou de fora da área. Hart não conseguiu defender e o francês marcou o último tento da maior goleada desta Premier League: Manchester United 4 a 0.