Especulado no Barcelona, Coutinho desfalca Liverpool na estreia da Champions

Google Plus

Foto: Alex Livesey/Getty Images

O meia Philippe Coutinho está fora da equipe do Liverpool para a primeira partida da terceira rodada de playoffs da Uefa Champions League contra o Hoffenheim. O jogo ocorre nesta terça-feira (15), às 15h45, na Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim, Alemanha.

No entanto, o meia brasileiro, envolto em uma negociação para se transferir para o Barcelona, ainda seria elegível para jogar na Champions para outro clube nesta temporada, mesmo que ele apareça na partida de volta contra o Hoffenheim, em Anfield.

Os regulamentos da Uefa afirmam que "um jogador não pode jogar em uma competição de clube da confederação para mais de um time no decorrer da mesma temporada", mas essas regras não se aplicam às etapas de qualificação.

A equipe de Jürgen Klopp se encontra com Hoffenheim, na Alemanha, nessa terça-feira (15), em busca de chegar à fase de grupos da maior competição de clubes da Europa.

O futuro de Coutinho ainda é um ponto de interrogação. O Liverpool recusou a segunda oferta de Barcelona de £ 90,4 milhões (R$ 372 milhões) para o brasileiro na semana passada, levando Coutinho a enviar um pedido formal de transferência por e-mail.

Philippe Coutinho perdeu a partida de estreia dos Reds na Premier League, diante do Watford, devido a uma lesão nas costas. Daniel Sturridge, que perdeu o empate por 3 a 3, depois de sofrer uma lesão na coxa durante a pré-temporada, também não está no time do Liverpool para a estreia na Champions League, devido ao mesmo motivo.