Sem Coutinho, Liverpool encara Hoffenheim de olho na fase de grupos da Champions

Às 15h45 desta terça-feira, o Liverpool dá seu primeiro passo em sua trajetória pela Champions League 2017/18. Em partida válida pelo jogo de ida dos playoffs, os Reds encaram o Hoffenheim, na Rhein-Neckar-Arena, na Sinsheim, Alemanha, visando garantir uma vaga na fase de grupos do torneio europeu.

No lado inglês, comandando por Jürgen Klopp, as expectativas para o confronto seguem a linha "vencer é obrigação". No lado alemão, por outro lado, a partida é a grande chance dos Die Kraichgauer de escrever o maior capítulo da história do clube.

Liverpool chega para o confronto sem Sturridge e Lallana; Coutinho segue fora

Ausente na estreia da Premier League devido a uma lesão na coxa, Daniel Sturridge era um dos jogadores mais esperados pelos torcedores do Liverpool na estreia da Champions League – no entanto, apesar da expectativa, o atacante estará de fora do elenco dos Reds mais uma vez nesta terça. Sturridge ainda não se recuperou totalmente da lesão e, por isso, é uma das baixas no elenco do Liverpool para a partida contra o Hoffenheim. Adam Lallana, meia do Liverpool, é outro jogador que segue no departamento médico do clube devido a lesões e também está fora do confronto contra os Die Kraichgauer.

Sturridge é um dos desfalques do Liverpool nesta terça (Foto: Boris Streubel/Getty Images)

Em meio a polêmicas com o clube inglês, Philippe Coutinho também não defenderá o Liverpool nesta primeira etapa do torneio europeu. Mesmo após os Reds divulgarem nota oficial descartando a venda do meia para quaisquer clubes, Coutinho manifestou seu interesse em deixar a equipe do Anfield Road Stadium – o brasileiro é um dos principais nomes para preencher a vaga deixada por Neymar no Barcelona.

+ Especulado no Barcelona, Coutinho desfalca Liverpool na estreia da Champions

Em entrevista, Jürgen Klopp garantiu que “nada mudou” na situação de Coutinho com o Liverpool. O treinador, que já havia manifestado seu interesse em manter o meia no clube inglês, não escondeu que a ausência do brasileiro é um grande contratempo na preparação da equipe, mas garantiu que não ter Coutinho jamais foi um obstáculo na preparação dos Reds.

"Nada mudou, em nenhum dos lados. Ele não está disponível para nós nesse momento e essa é a principal complicação. Ele não pode jogar pelo Liverpool agora, e como todos imaginam, esse é um grande aborrecimento para nós. Soubemos disso há alguns dias, então pudemos preparar o jogo sem ele, assim como tivemos que preparar o jogo sem Adam Lallana e Daniel Sturridge”, declarou.

+ Em nota oficial, Liverpool descarta venda de Philippe Coutinho

Hoffenheim chega à sua primeira competição europeia com a missão de fazer história

Às vésperas de um dos confrontos mais importantes de sua existência, a equipe do TSG Hoffenheim tem uma grande missão nesta terça - fazer história no clube alemão. Disputando um torneio continental pela primeira vez, os Die Kraichgauer irão escrever o mais importante capítulo mais importante da história do clube caso superem o favoritismo do Liverpool e avancem à fase de grupos da Champions League.

Andrej Kramarić é a principal esperança por gols no lado do Hoffenheim (Foto: Divulgação/TSG 1899 Hoffenheim)

Em meio a tantas expectativas, a esperança por gols no Hoffenheim tem nome e sobrenome: Andrej Kramarić. Em entrevista ao site oficial do clube, o atacante falou sobre o tão aguardado confronto contra os Reds e o desejo dos alemães em avançar à fase de grupos da Champions League.

"A última temporada foi especial, e todos estão animados pelas novas experiências que esse ano irá trazer. Todo o clube está imerso em euforia e queremos aproveitar cada segundo disso. Apesar disso, para nós, não é só sobre disputar um torneio europeu pela primeira vez. Queremos algo, queremos progresso. Sabemos que o jogo contra o Liverpool será um grande teste para nós, mas não vamos abaixar a cabeça e aceitar a derrota. (...) Daremos nosso máximo para conseguirmos avançar à fase de grupos", declarou Kramarić.

Jürgen Klopp expõe suas expectativas para o confronto e demonstra cautela

Às vésperas da estreia na Champions League, o treinador Jürgen Klopp falou à imprensa sobre suas principais expectativas para a partida contra os alemães. O comandante do Liverpool foi enfático ao falar sobre a preparação dos Reds para o torneio europeu e garantiu que a equipe do Hoffenheim foi profundamente estudada antes do confronto.

“Durante três meses nós esperamos por esse jogo. Estamos aqui, de bom humor e ansiosos para o confronto, mas estamos cientes das qualidades dos adversários e da dificuldade da partida. (...) Sabemos mais sobre o Hoffenheim do que vocês imaginam. (...) Estamos juntos há 20 meses e sempre tentamos fazer boas análises para os jogadores. Fazemos questão de que eles saibam tudo sobre os oponentes. Temos adversários que são confiantes e agressivos”, afirmou.

+ Klopp se mostra desapontado com empate frente ao Watford: "Tivemos altos e baixos"

Klopp demonstrou cautela antes de confronto contra o Hoffenheim (Foto: Andrew Powell/Liverpool FC)

O técnico ainda mostrou-se cauteloso ao falar sobre o retrospecto não tão favorável dos Reds no torneio europeu – a última vez que o Liverpool disputou a fase de grupos da Champions League foi na temporada 2014/2015. Por isso, para Klopp, o principal foco da equipe é fazer duas grandes partidas contra o Hoffenheim e garantir a vaga na próxima fase.

“O Liverpool sabe que seria uma tragédia não disputar a fase de grupos da Champions League. Portanto, temos que fazer dois grandes jogos contra o Hoffenheim. Sabemos que não tivemos muita sorte no sorteio, mas não há hora para lamentações”, completou.