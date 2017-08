Clubes da Premier League estudam encurtar período da janela de transferências

Nova proposta afetaria o Liverpool na busca por um possível substituto para Philippe Coutinho (Foto: Andrew Powell/Liverpool FC)

Com 15 para o encerramento da janela de transferências, surge uma nova – e controversa – proposta entre os clubes da Premier League. Os 20 clubes da liga inglesa estão com uma importante reunião marcada para o dia 7 de setembro; o objetivo é estudar um possível encurtamento no período da janela de transferências no país.

Segundo informações do site SkySports, 14 dos 20 principais clubes da Inglaterra são favoráveis à diminuição da janela. Entre esses 14 clubes está o Liverpool, que atualmente sofre com o destino indefinido do meia Philippe Coutinho.

O principal obstáculo para a aprovação do projeto seria a concorrência com outras ligas do Velho Mundo. Os clubes contrários à proposta alegam que tal medida tornaria a liga inglesa mais fraca em relação às ligas espanhola ou francesa, por exemplo. Um fechamento precoce da janela não impediria a saída de jogadores da Inglaterra para outros países, mas impediria a contratação de reforços para os clubes ingleses.

Tomando por exemplo o caso do próprio Coutinho: com um novo modelo de janela, o Liverpool poderia vender o meia até o dia 31 de agosto para outros países europeus; no entanto, com a janela inglesa já fechada, os Reds só poderiam contratar um substituto para o brasileiro no período de transferências em janeiro.

No modelo atual, a janela de transferências termina no dia 31 de agosto – são aproximadamente três rodadas após o início da Premier League. Caso a diminuição na janela seja aprovada, a proposta não se estendará à clubes da English Football League; o período de transferências em janeiro também seguirá sem quaisquer alterações.

“Se a janela tivesse fechado quando a temporada começou, isso teria nos ajudado”, disse Jürgen Klopp, treinador do Liverpool. “Acontece um fenômeno e as pessoas começam a procurar soluções. Faz sentido quando a temporada está começando, já que o planejamento para a equipe já acabou – mas também entendo que certas coisas demandam mais tempo. Todo o mercado mudou”, declarou o comandante dos Reds.