Martial aponta Premier League como principal ambição do United: "Faremos de tudo para vencer"

Martial fez gol e deu assistência na estreia do United na Premier League 2017/18 (Foto: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images)

Anthony Martial foi um dos destaques da estreia do Manchester United na temporada 2017/18 da Premier League, no último domingo (20). O atacante entrou aos 35 minutos do segundo tempo contra o West Ham e fez barulho com apenas 11 minutos em Old Trafford, marcando um gol e dando uma assistência para fechar a goleada por 4 a 0.

Em entrevista à revista oficial do United, o francês falou mais abertamente sobre os objetivos dos Red Devils na temporada. O jovem de 21 anos afirmou que o clube ainda não discutiu internamente quais as metas específicas para a atual temporada, mas que a visão é sempre para ganhar todos os títulos disponíveis – e pessoalmente, jogar o máximo de jogos e marcar o máximo de gols possíveis.

“Como uma equipe, nós ainda não conversamos sobre metas específicas para a temporada até agora, mas o objetivo é ganhar o máximo possível de títulos. Foi o que tentamos fazer no ano passado e tentaremos novamente esse ano. Pessoalmente, meu objetivo é ganhar títulos, e também quero jogar o máximo. Sempre quis jogar desde que era jovem e agora tenho que fazer o meu melhor para vencer. Eu estabeleço metas para mim mesmo sobre número de jogos e gols, mas guardo isso para mim mesmo”, disse o francês.

Apesar de ter a Uefa Champions League como uma das frentes na temporada, Martial considera que a Premier League é a principal meta da temporada. Segundo ele, os reforços e gastos cada vez maiores das equipes tem tornado a competição cada vez melhor para jogadores e fãs, e ganhá-la é o que o Manchester United realmente quer. A última vez que os diabos vermelhos venceram o campeonato nacional foi na temporada 2012/13, ainda sob o comando de Sir Alex Ferguson.

“Todos na liga estão se reforçando, comprando jogadores, então será melhor e mais excitante para todo mundo – nós e os que estão assistindo a Premier League. Também temos a Champions League para ficar de olho e acho que é uma competição que todos querem ganhar. É difícil e você tem que trabalhar duro do começo ao fim. Vamos ver como vamos, tudo é possível. Mas o objetivo principal é o título da Premier League. Isso é o que queremos. Quando você joga futebol é para ganhar, não ser o segundo ou terceiro. Então vamos fazer tudo que pudermos para atingir isso”, declarou.

Na segunda rodada da Premier League, o Manchester United enfrenta o Swansea neste sábado (19), no Liberty Stadium, em Swansea, País de Gales.