Keane marca pela primeira vez, Everton vence Hajduk e se aproxima de classificação na UEL

A campanha europeia do Everton continua e a equipe se manteve com o 100% de aproveitamento na Uefa Europa League 2017/18, ao vencer a partida de ida contra o Hajduk Split, da Croácia, pelos playoffs da competição nesta quinta-feira (17) no Goodison Park. O placar de 2 a 0 foi construído por artilheiros improváveis: Michael Keane abriu o placar e Idrissa Gueye o fechou, ainda no primeiro tempo.

Agora, os Toffees conquistam a classificação com um empate, vitória ou até uma derrota simples. Pode avançar perdendo por dois gols de diferença, desde que marque ao menos um. O Hajduk, por outro lado, vai precisar se reinventar contra um Everton cada vez mais introsado e entendedor da forma como que Koeman quer que o time jogo - mesmo com as muitas contratações. Os croatas classificam apenas com vitória por três ou mais tentos de diferença. Vitória por 2 a 0 leva o embate para a prorrogação. Os times voltam a se enfrentar na próxima semana, na Croácia, para a definição do encontro.

Embora o jogo tenha sido de grande dominação por parte dos donos da casa, foi no primeiro tempo que a vitória acabou sendo construído. Depois de algumas tentativas de chegar ao gol, Keane conseguiu abrir o placar aos 30 minutos de cabeça. O jogador foi para a área em cobrança de escanteio, contudo, a jogada acabou sendo falha e sua sequência que teve sucesso. Prosseguindo com a bola, agora pela esquerda dentro da área, um cruzamento foi tido e o inglês apenas empurrou para o gol aberto.

Passados 14 minutos, Gueye infiltrou na área adversária, recebeu belo passe de Wayne Rooney e apenas se virou para bater com a perna esquerda e tirar do goleiro, vencendo-o e ampliando a vantagem do Everton. Ali o placar estava construído, embora o time inglês continuava buscando chegar a mais tentos, tendo mais de 60% da posse de bola ao fim do jogo, mas sem sucesso desde então.