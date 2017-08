Arsenal visita renovado Stoke visando manter 100% na Premier League

Foto: Getty Images

Na tentativa de continuar com 100% de aproveitamento, o Arsenal viaja até a cidade de Stoke-on-Trent, neste sábado (19), para enfrentar o time da casa, às 13h30 (Brasília), pela segunda rodada da Premier League.

Enquanto os Gunners estrearam com vitória na competição após um jogo eletrizante de 7 gols contra o Leicester, os Potters abriram oficialmente a temporada com derrota para o Everton no Goodison Park e por isso, buscam a reabilitação.

No último duelo, disputado em maio no bet365 Stadium, o Arsenal goleou o Stoke por 4 a 1. Na ocasião, os visitantes abriram o placar com Olivier Giroud e Mesut Özil fez o segundo. Os donos da casa diminuíram com Peter Crouch, mas Alexis Sánchez e de novo Giroud sacramentaram a goleada dos londrinos fora de seus domínios.

Caras novas no elenco motivam Mark Hughes

Buscando somar os primeiros três pontos na competição, o Stoke City vem tendo uma janela de transferências bastante movimentada e sofreu alterações no elenco durante esta semana.

Enquanto o centroavante Joselu foi negociado em definitivo com o Newcastle, o clube acertou, em contrapartida, o empréstimo por uma temporada do atacante Jesé Rodríguez, junto ao PSG. Antes dele, cinco reforços foram trazidos, com destaque para o zagueiro Kurt Zouma (emprestado pelo Chelsea) e o meia Darren Fletcher, vindo do West Bromwich.

O técnico Mark Hughes declarou que os reforços contratados trarão um maior entusiasmo para a torcida e motivação ao jogo de sábado. "Nós contratamos vários jogadores interessantes para o elenco, então eu acho que todos estão ansiosos para ver como eles vão jogar. Minha visão é que eles vão ser muito bons para nós. É um ótimo momento aqui e nós pretendemos começar o campeonato em casa de forma positiva".

Para a partida, apenas o jovem atacante Julien Ngoy está indisponível, por causa de uma lesão na coxa, que o deixará fora por até seis semanas. Jesé e Bruno Martins Indi, que esteve a temporada passada emprestado e foi contratado em definitivo agora junto ao Porto, estão a disposição do treinador.

Último confronto traz boas recordações para o Arsenal

Enfrentar o Stoke em seu estádio costuma ser uma missão bastante difícil para os Gunners. O retrospecto não é nada bom. Nos últimos sete jogos disputados lá, o clube venceu somente um. Justamente o último. E é nisso que o técnico Arsène Wenger se espelha para motivar os seus jogadores.

"Estávamos bem organizados, eficientes e sob pressão para ganhar a partida (referindo ao último confronto). Nós tivemos uma vitória convincente lá e isso deve nos inspirar. Tradicionalmente, sempre foi um lugar difícil para todo mundo, mas é claro que queremos continuar de maneira forte o início da temporada. O Stoke tem um bom recorde em casa contra muitos times e estou convencido de que, se fazermos nosso jogo, temos boas chances de vencer".

O treinador confirmou que o meia Francis Coquelin está entre os relacionados e Shkodran Mustafi, que ficou no banco na estreia, pode figurar entre os titulares. Per Mertesacker é outro que também pode estar de volta. Por outro lado, Sánchez já está treinando com o elenco, mas como ainda se recupera de um problema no abdomen, não reúne condições de atuar.

Enquanto ganha alguma opções para a defesa, Wenger perdeu outra em definitivo. Trata-se do zagueiro Gabriel Paulista, que foi anunciado hoje como novo jogador do Valencia.