Time feminino do Arsenal anuncia contratação da lateral sueca Jessica Samuelsson

Jogadora disputou a última Euro com a seleção de seu país. (Foto: Divulgação/Arsenal)

O Arsenal anunciou mais um reforço para a temporada 2016/17. Trata-se da lateral sueca Jessica Samuelsson, que estava no Linkopings, na qual foi campeã nacional em 2016. Aos 25 anos, a jogadora atua pela seleção de seu país desde 2011, tendo disputado as Eurocopas de 2013 e 2017, além da Copa do Mundo de 2015 e as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, na qual foi medalhista de prata. A lateral usará a camisa de número 25 pela equipe londrina.

Crescimento na carreira e perspectiva de títulos motivaram a jogadora

Podendo atuar tanto como lateral-direita ou esquerda, a jogadora disse em entrevista após ser apresentada que está ansiosa para fazer parte do time e que espera progredir dentro de sua carreira em uma liga competitiva como é a FA WSL. E que fará o possível para conquistar títulos com a já vitoriosa equipe do Arsenal.

O treinador do time londrino, o espanhol Pedro Martinez Losa afirmou que o reforço de Jessica é tido como pontual e que já observava a jogadora desde as Olimpíadas, além de elogiar seu equilíbrio dentro de campo, seja na fase defensiva como na ofensiva.

Arsenal Women's cada vez mais internacional

O time que mudou recentemente seu nome de Arsenal Ladies FC para Arsenal Women's FC, conta com diversas jogadoras internacionais, principalmente após a chegada do treinador espanhol Pedro Martinez Losa, que ao desembarcar ao clube em 2014, trouxe com ele três espanholas, Vicky Losada, Natalia Pablos e Marta Corredera, que já deixaram o clube.

Contratou também a estadunidense Heather O’Reilly, que deixou o clube após a Spring Series e as holandesas vencedoras da Euro, Donique Janssen, Sari Van Veendendaal e, a mais recente, Vivianne Miedema, além da escocesa Lisa Evans.

A equipe do Arsenal busca voltar ao topo do cenário do futebol feminino inglês. O time não conquista uma FA WSL desde 2012 e seus ultimos títulos foram em 2015, com a conquista da FA Women's Cup e da FA WSL Cup.