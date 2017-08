Chelsea contrata lateral sueca Magdalena Eriksson por duas temporadas

A lateral disputou as Olimpíadas de 2016 e a Eurocopa em 2017. (Foto: chelsea.com)

A equipe do Chelsea Ladies FC, anunciou oficialmente a contratação da lateral sueca Magdalena Eriksson, de 23 anos. Nascida em Estocolmo, e com passagens pelas equipes do Hammarby e Djugardens, viveu seu melhor momento na carreira vestindo a camisa do Linkopings FC, clube ao qual ela chegou no ano de 2013, conquistando a Dammalsvenskan em 2016 e a Copa da Suécia nas temporadas 2013/14 e 2014/15. Seu contrato com o Chelsea será de duas temporadas e a jogadora usará a camisa de número 16.

Influência da companheira de seleção, Hedvig Lindahl, motivou escolha

Em entrevista ao site do Chelsea, a jogadora afirmou que um dos motivos que a levaram a assinar com o clube londrino foram as referencias dadas por Hedvig Lindahl, goleira da seleção da Suécia e que atua na equipe desde 2015, tendo conquistado a FA WSL em 2015 e a FA Women's Cup também no mesmo ano.

Na mesma entrevista, a jogadora falou que se sente confortável para jogar em qualquer posição no setor defensivo ou como volante e que atuou majoritariamente tanto no Linkopings como na seleção sueca como lateral esquerda, mas que pode jogar como zagueira também, caso a treinadora Emma Hayes, que foi indicada ao prêmio de melhor treinador de futebol feminino pela FIFA, desejar.

Ainda em entrevista, ela afirmou: "A curto prazo, espero entrar no time e me sentir confortável com os métodos de treinamento, além de melhorar o meu jogo, ajustando-me a um novo estilo de jogo. Ganhei a liga sueca no ano passado e adoro vencer. É por isso que eu jogo, e odeio perder, então meu objetivo é continuar ganhando. É um objetivo realista e é inspirador sentir esses troféus ao seu alcance."

Mudanças no estádio

Até 2017, o time jogou seus jogos em casa no Wheatsheaf Park, casa do Staines Town FC, time da Isthmanian League. O estádio está localizado em Staines-upon-Thames e possui capacidade para 3.002 espectadores.

Para a nova temporada, a equipe do Chelsea Ladies jogará a partir da temporada 2017-18, no Kingsmeadow localizado em Kingston upon Thames, em Londres. A equipe do Chelsea concordou em comprar o estádio do atual dono, o AFC Wimbledon da League One, para que eles financiem um novo estádio, cuja capacidade atual é de 4850 pessoas.