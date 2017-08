Tottenham anuncia zagueiro Davinson Sánchez, ex-Ajax, primeira contratação na temporada

Foto: VI Images via Getty Images

Nesta sexta-feira (18), o Tottenham anunciou seu primeiro reforço nesta janela: Davinson Sánchez, zagueiro que estava no Ajax. Após muito tempo quieto no mercado, o clube londrino finalmente chegou a um acordo e agora terá mais um integrante no elenco.

Os valores do negócio não foram divulgados, mas a imprensa britânica afirma que a quantia paga pelos Spurs gira em torno de £ 40 milhões (cerca de R$ 161,4 milhões), o que também tornaria Sánchez a contratação mais cara da história do time. O contrato do jogador será de seis anos, mas ainda deve realizar exames médicos antes da assinatura final.

Com apenas 21 anos, o colombiano será mais um jovem integrante do Tottenham. Assim como o técnico Mauricio Pochettino afirmou há algum tempo, a filosofia atual é desenvolver atletas com potencial. Dessa forma, a equipe é a segunda com menor média de idade na Premier League, atrás somente do Liverpool.

Davinson já deu entrevista ao site oficial dos Spurs e falou sobre o novo time, elogiando os companheiros e a comissão técnica. Além disso, se mostrou ansioso para a temporada europeia, que está apenas no começo.

"Quero agradecer o técnico, os diretores, jogadores e torcedores do Ajax. É uma grande chance para mim vir aqui e desenvolver minha carreira. Estou muito animado por assinar com um clube tão famoso como o Tottenham Hotspur. Quero começar a trabalhar com Mauricio Pochettino e com os jogadores, estou ansioso para conhecer todo mundo lá", disse ele.

Pelo Ajax, Sánchez disputou 47 jogos e chegou a marcar sete gols na última época. Além disso, o zagueiro fez parte do elenco do Atlético Nacional, campeão da Libertadores em 2016. O defensor também já foi convocado para a seleção principal de seu país natal, mas já jogou pelas categorias inferiores.