Após segunda goleada seguida, Mourinho exalta confiança do United: "Mantivemos a calma"

Foto: Dan Mullan/Getty Images

Neste sábado (19), o Manchester United venceu o Swansea por 4 a 0 fora de casa e conseguiu o segundo triunfo na nova edição da Premier League. Os gols da partida foram marcados por Bailly, Lukaku, Pogba e Martial.

Após o apito final, o técnico dos Red Devils, José Mourinho, elogiou a performance de sua equipe. Ele exaltou as qualidades demonstradas pelos jogadores durantes os 90 minutos, enaltecendo a organização tática e inteligência.

"Estamos sendo consistentes, confiantes e disciplinados novamente. O time estava confiante desde o primeiro minuto. Obviamente, houve um período no primeiro tempo em que eles criaram oportunidades e colocaram emoção no jogo, mas estivemos sempre no controle. Mantivemos a calma, dominamos e passamos bem a bola".

Ele comentou sobre os dois ótimos resultados consecutivos - 4 a 0 contra o West Ham e contra o Swansea. O comandante exaltou a força do elenco e as opções que tem em campo e no banco, que demostram vontade de vencer.

"Tentamos controlar o jogo mantendo a bola e criando chances, e conseguimos isso em ambas as partidas. Os jogadores que vieram do banco foram bem, fica fácil fazer decisões e mudanças. Os atletas fazem o técnico parecer melhor e agradeço pelas atitudes fantásticas deles - mesmo os que não jogaram. Sabemos que temos um elenco para alcançar algo especial nesta temporada", afirmou.

Mourinho também falou sobre um 'futebol alegre', em que os jogadores se sentem confortáveis em campo. Mesmo assim, ele se manteve realista e citou a edição passada da competição, em que não conseguiram nem se classificar para a Champions League.

"Gosto de ver a confiança deles neste momento, sem pânico. Claro que temos um risco, especialmente na Premier League, de não ganhar a partida, mas eles foram bem rodando a bola. (...) Na última temporada, também vencemos nas duas primeiras rodadas e terminamos em sexto. Isso não significa nada. O importante é que tentaremos manter esse nível", finalizou.

Com o resultado, o Manchester United segue na liderança da Premier League. A equipe de Old Trafford volta a campo no próximo sábado (26), quando enfrentará o Leicester em casa, às 13h30.