Austin marca no fim e Southampton supera West Ham em jogo emocionante

O torcedor que foi ao St. Mary's neste sábado (19) presenciou um grande jogo, onde o Southampton suou bastante, mas venceu o West Ham por 3 a 2. Os donos da casa abriram 2 a 0 com Gabbiadini e Tadic com um a mais em campo, tomaram o empate com dois de Chicharito Hernández, mas marcaram no fim com Charlie Austin e garantiram um importante triunfo.

Com este resultado, os Saints chegaram aos quatro pontos na competição, subindo bem na tabela, enquanto os hammers amargam a última colocação com nenhum ponto somado e sete gols sofridos em apenas duas partidas.

Agora o foco dos Saints é na Copa da Liga, quando os comandados de Mauricio Pellegrino recebem o Wolverhampton na próxima quarta-feira (23). Pela Premier League, os Saints encaram o Huddersfield no sábado (26), às 11h. Também pela Copa da Liga, o West Ham visita, também na quarta, o Cheltenham Town. Pelo nacional, os hammers visitam o Newcastle, também no sábado às 11h.

Diferente do confronto contra o Swansea, o Southampton começou a partida com menos intensidade e volume de jogo, chegando menos à frente, enquanto o West Ham fazia o seu papel de visitante e esperava alguma ação dos donos da casa para, se possível, sair no contra-ataque rápido.

Porém, durou pouco tempo o bloqueio dos comandados de Slaven Bilic, pois com um pouco mais de 10 minutos os Saints abriram o placar no St. Mary's, quando Redmond recebeu na esquerda, observou boa passagem de Gabbiadini por trás da defesa dos hammers e deu lindo passe para o italiano, que finalizou cruzado, sem chance para Joe Hart: 1 a 0 Southampton.

O que já era complicado para o West Ham ficou ainda pior, quando Arnautovic acertou em cheio Stephens, tomou o segundo amarelo e foi expulso. Poucos minutos depois disso, Davis foi lançado na área e derrubado por Jose Fonte, ex-zagueiro do Southampton: pênalti para os Saints. Tadic foi para a cobrança e ampliou a vantagem dos donos da casa: 2 a 0 Southampton.

E quando a partida se encaminhava para o intervalo com a ótima vantagem dos donos da casa, o West Ham tratou de esquentar o confronto, quando Antonio recebeu na entrada da área, girou bem e finalizou para defesa de Forster, que deu rebote no pé de Chicharito Hernández e o mexicano mandou para o fundo das redes: 2 a 1.

A segunda etapa foi, mesmo com os visitantes com um a menos, bem mais equilibrada que a primeira. Porém, os Saints seguiam chegando melhor, tanto que a primeira boa chance da etapa final veio com Gabbiadini, que arriscou de fora da área e a bola foi no travessão de Joe Hart.

Mas na primeira chance que teve na segunda etapa, os hammers não perdoaram, quando Cresswell recebeu com espaço na esquerda, cruzou e Sakho cabeceou no travessão. No rebote, Chicharito Hernández, muito bem posicionado mais uma vez vez, mandou com raiva para o fundo do gol. Tudo igual no Sul da Inglaterra: 2 a 2.

Depóis do empate, foi uma blitz total dos donos da casa, que se mandaram com tudo para frente. E a persistência valeu a pena no último lance do jogo, quando, após cruzamento, Charlie Austin foi derrubado por Zabaleta na grande área: mais um pênalti para os donos da casa. O próprio camisa 10 foi para a cobrança e garantiu a importante vitória do Southampton: 3 a 2.