Richarlison marca pela primeira vez e Watford bate Bournemouth fora de casa

Após empatar com o Liverpool na primeira rodada da Premier League, o Watford venceu o Bournemouth fora de casa neste sábado (19) por 2 a 0, com gols de Richarlison e Capoue. O atacante ex-Fluminense, que fez sua primeira partida como titular, marcou pela primeira vez pelo novo time e foi o destaque do jogo.

Richarlison começou titular pela primeira vez, sendo apenas o segundo jogo pelo Watford. Na primeira partida entrou no início da etapa final no lugar do argentino Pereyra que saiu lesionado, e foi decisivo ao participar da jogada do empate contra o Liverpool, já no minuto final.

Desta vez, contra o Bournemouth, atuou por 80 minutos e abriu o caminho para a vitória. O gol do brasileiro saiu aos 28 minutos do segundo tempo, após receber cruzamento de Gray e vencer a disputa na pequena área para abrir o placar. Sete minutos depois deu lugar a Capoue, que marcou o segundo gol do Watford aos 41 minutos e fechou a conta.

Após duas rodadas, o Watford soma quatro pontos e por enquanto ocupa a terceira posição da Premier League. Os Hornets voltam a campo no próximo sábado (26), contra o Brighton, às 11h (de Brasília), no Vicarage Road.