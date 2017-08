Jesé marca na estreia, Butland se destaca e Stoke derrota Arsenal

Depois de mostrar grande futebol na primeira rodada, o Stoke City veio para a segunda rodada com a missão de ser eficiente - coisa que faltou contra o Everton. E deu certo. Duelando contra o Arsenal pela segunda ronda da Premier League 2017/18 neste sábado (19), os Potters saíram de campo com a vitória por 1 a 0, depois de vencer os adversários com gol do estreante Jesé, oficializado nesta semana.

O primeiro triunfo do time de Mark Hughes rendeu uma ascenção à 13ª colocação na tabela, agora com os primeiros três pontos. A confusão de início de campeonato ainda é vista na classificação, mas é natural que mude aos poucos. Os Gunners, por sua vez, caem para a 11ª, ainda com a mesma pontuação.

Para a próxima rodada, o Stoke irá viajar para enfrentar o West Bromwich no domingo (27) às 9h30, enquanto que o Arsenal visita o Liverpool no mesmo dia, mas às 12h.

Butland se destaca e garante igualdade sem gols no primeiro tempo

Para o primeiro tempo, o equilíbrio em chances no início se apresentou com alguma disparidade; enquanto que o Arsenal tinha maiores chances criadas, o Stoke contava com as mais perigosas. Jesé Rodríguez, em sua estreia, apareceu logo no início do jogo com uma oportunidade, mas viu Cech lidar com o perigo que rondava sua área. Sete minutos depois, porém, os visitantes pediram pênalti dentro da área, depois de Pieters acabar desviando e amaciando a bola com o braço dentro da grande área. Andre Marriner deixou o jogo correr.

Com 14 minutos, Bellerín e Lacazette protagonizaram uma boa jogada em dupla, mas o passe do espanhol para o francês que poderia definir a jogada acabou não chegando para o atacante. Além dessas chances, Ramsey também teve uma bola dentro da área, mas acabou perdendo na disputa por espaço com Diouf, perdendo a chance de tocar com mais força para o centro.

O Stoke, por sua vez, contou com Jesé novamente em um contra-ataque sozinho, tocando para o meio da área no fim, mas a finalização foi defendida pelo goleiro adversário. Welbeck ainda teria uma chance aos 19 minutos, mas chute foi bem defendido por Butland. O goleiro inglês acabou sendo um grande nome para o primeiro tempo, defendendo outra boa oportunidade, agora com Ramsey em cobrança de escanteio ensaiada, que saiu de cara com o arqueiro, mas o defensor impediu o tento.

Aos 30, Shawcross apareceu com muito perigo com cabeçada dentro da área, mas acabou mandando por cima do gol uma chance de ouro aos anfitriões. A etapa inicial, porém, encerrou-se com a igualdade do começo, tendo Butland como o principal nome dessa fase do jogo para garantir tal resultado parcial.

Destaque do jogo, Butland salvou o Stoke nessa e com muitas outras defesas importantes (Foto: Alex Livessey / Getty Images)

Jesé marca no começo do segundo tempo e Butland assegura vitória dos Potters

Já na segunda etapa, o time da casa começou voando. Logo no segundo minuto, Berahino achou Jesé dentro da área, colocando o estreante em boa posição para abrir o placar - coisa que ele fez. O espanhol apenas tirou de Cech e movimentou o marcador pela primeira vez no jogo. O gol sofrido é o segundo, em dois jogos, que o time de Londres toma na volta do segundo tempo; e muito por erro de concentração.

Aos 12, o Arsenal conseguiu responder quando Özil fez bela jogada individual e achou Bellerín, mas o espanhol chutou fraco para o gol, facilitando para Butland defender em dois tempos. No minuto seguinte, Welbeck foi achado na área, sozinho, e cabeceou por cima do gol. Passados mais um minuto, Ramsey consegue chutar com a ponta da chuteira em cruzamento rasteiro, mas novamente o arqueiro oponente completa a defesa. Esse bom momento de pressão dos Gunners, porém, foi cortado três minutos depois quando Berahino aproveitou cruzamento de Pieters para cabecear ao gol, porém Cech fez a defesa.

Butland continuou a sua ótima performance quando Welbeck apareceu cara a cara com o inglês e acabou perdendo a chance do gol quando Jack fez a defesa para escanteio. A tentativa por chegar no gol empate se tornou mais obsessiva e algumas alterações foram feitas pelo lado dos visitantes, porém o impacto não se mostrou evidente no placar final, embora Giroud tenha saído próximo de conseguir isso numa cabeçada nos acréscimos, mas a bola saiu em linha de fundo.