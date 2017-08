Jogo Tottenham x Chelsa AO VIVO hoje pela Premier League

Google Plus

Seja bem-vindo à VAVEL Brasil, torcedor e leitor! Hoje, acompanharemos o clássico londrino entre Tottenham x Chelsea ao vivo, disputado no Wembley Stadium. A bola rola às 12h. Siga conosco!

Com o White Hart Lane sendo reformulado, o Tottenham mandará suas partidas no Wembley Stadium, em Londres. O clube não tem um bom retrospecto jogando lá, mas precisará enfrentar as dificuldades caso queira ter uma boa temporada.

Antonio Conte, treinador do Chelsea, falou sobre a recuperação da equipe após a última derrota. Para ele, a concentração é essencial.



"Precisamos estar focados em campo, no jogo e tentar fazer nosso melhor contra o Tottenham. Não podemos achar desculpas, temos que ter um foco na nossa partida".

O técnico Mauricio Pochettino falou sobre como é jogar contra o rival, mas se mostrou otimista em relação à um possível triunfo.



"É difícil jogar contra o Chelsea, mas estamos animados depois do resultado contra o Newcastle, então temos confiança e precisamos nos aplicar ao máximo e tentar vencer".

A última vez que os dois times se enfrentaram foi em abril deste ano, quando disputaram a semifinal da última Copa da Inglaterra. Na ocasião, o Chelsea venceu por 4 a 2 e se classificou para a final. Leia mais aqui e veja os melhores momentos abaixo:

A Premier League está apenas no início, mas o confronto entre os dois tradicionais clubes promete. Atualmente, os Spurs ocupam a oitava colocação, enquanto os Blues ocupam a 15ª. Apesar disso, a diferença é só de três pontos.

Já o Chelsea estreou com uma derrota em casa. Enfrentando o Burnley, os Blues tiveram dois expulsos e perderam por 3 a 2. Leia mais aqui.

Na última partida, o Tottenham venceu o Newcastle United por 2 a 0, jogando fora de casa. Os gols foram de Dele Alli e Davies, com assistências de Eriksen. Leia mais sobre o jogo aqui.