Com golaço de Aaron Mooy, Huddersfield derrota o Newcastle e consegue sua segunda vitória

(Foto: Divulgação/Huddersfield Town)

Em duelo de equipes provenientes da Championship, o Huddersfield deu continuidade ao seu ótimo início de Premier League com uma vitória pelo placar de 1 a 0 contra o Newcastle. O gol dos Terriers foi marcado pelo meia australiano Aaron Mooy.

Com o resultado, a equipe do técnico David Wagner soma duas vitórias em dois jogos e chega aos seis pontos, atrás apenas do Manchester United no critério de saldo de gols, já o Newcastle perde o seu segundo jogo e ainda não pontuou pela competição, o que liga o alerta para a equipe do técnico Rafael Benitez.

Na próxima rodada, o Huddersfield receberá no sábado (26) o Southampton no John Smith's Stadium enquanto o Newcastle enfrenta West Ham no St'James Park também no mesmo dia.

Em tabela tranquila dentro da área, Mooy dá os três pontos para os Terriers

A primeira etapa resumiu-se em um jogo onde o Huddersfield tentava buscar espaços na área do Newcastle e os Magpies tentando se defender com unhas e dentes com uma defesa completamente desmontada. Com a contusão de Dummett, o único lateral-esquerdo do elenco, o zagueiro Mbemba jogou improvisado na posição, o que fazia com os ataques por aquele lado fossem facilmente controlados pela equipe de David Wagner.

Apesar do domínio do Huddersfield na primeira etapa a melhor chance foi do Newcastle, quando Ritchie recebeu do meia Ayoze Perez e chutou colocado, obrigando o goleiro Lossl a fazer uma defesa espetacular. A melhor chance do time anfitrião foi após um vacilo de Atsu, que tocou errado para trás e deu de presente para Mounie chutar de primeira no meio do gol, obrigando Elliot a defender em dois tempos.

Na etapa final o gol saiu quase que imediatamente. Em uma tabela tranquila, dentro da área, Mooy tocou para Kachunga e recebeu de volta para chutar colocado e sem chances para o goleiro Elliot. Um belo gol do australiano para abrir o placar para o Huddersfield, o primeiro da equipe na era Premier League jogando dentro de seu estádio.

As mudanças do técnico Rafael Benitez não surgiram muito efeito. O atacante espanhol Joselu fez a sua estréia e conseguiu dar trabalho para a equipe dos Terriers, mas não conseguiu o empate para os Magpies. Em uma boa tabela com Atsu, o espanhol chutou de biquinho mas fraco e o goleiro Lossl acabou espalmando. Na chance final, Ritchie cobrou o escanteio para Clark ajeitar no meio da área e Ayoze Perez perder um gol feito, para desespero do técnico técnico que terá muito trabalho para tirar o Newcastle desta situação.