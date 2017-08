Manchester City e Everton duelam por manutenção da invencibilidade na Premier League

Nesta segunda-feira (21), o Manchester City recebe o Everton no Etihad Stadium pela segunda rodada da Premier League 2017/18. O jogo terá início às 16h45, pelo horário de Brasília.

Na primeira rodada da competição, ambas as equipes saíram vencedoras. O Manchester City visitou o Brighton e venceu pelo placar de 2 a 0. Já o Everton jogou contra o Stoke no Goodison Park e venceu por 1 a 0 com gol do reestreante Wayne Rooney, que voltará a Manchester pela primeira vez após a sua saída do Manchester United.

No último confronto das equipes, o Everton surpreendeu a todos com uma grande vitória por 4 a 0. O grande destaque do jogo foi o jovem Tom Davies, que se revelou para o mundo do futebol naquela partida com uma grande atuação e um belo gol contra os Citizens.

O Manchester City nunca perdeu seu primeiro jogo como mandante na Premier League. Foram 20 jogos com 13 vitórias e 7 empates.

Ainda sem Mendy, City busca manutenção do 100%

O Manchester City busca dar continuidade a seu bom início na Premier League diante do reforçado time do Everton. Para isso, a equipe do técnico Pep Guardiola pode contar com o retorno do volante Gündogan, que estava lesionado por um longo período e pode voltar a ser relacionado pelo City.

Os desfalques ficam por conta do volante Fabian Delph e o lateral-esquerdo Benjamin Mendy, que estão machucados. Sem outros laterais-esquerdos no elenco, o brasileiro Danilo deve ser novamente improvisado na posição e ganhar mais uma chance titular no time de Guardiola.

O treinador espanhol afirmou que o City está de olho no mercado e nos nomes que surgem nele. Para Pep, os Citizens devem buscar ter o melhor elenco possível.

+ Manchester City 2017/18: Guardiola e suas primeiras pinceladas pós-reformulação

"Nós buscamos ter o melhor elenco possível pois é uma temporada muito longa. Estamos atentos ao mercado e vamos observar alguns nomes até o término da janela", afirmou o treinador.

Apesar de deixar claro que a equipe está atenta ao mercado, Guardiola afirma que está satisfeito com o elenco que tem em mãos, dizendo que se ninguém vier ele continuará feliz com o mercado da equipe.

"Se permanecermos com o elenco que temos em mãos eu ficarei feliz. Se algum outro jogador se juntar a nós eu também ficarei muito feliz", concluiu.

Após vitória na Liga Europa, Everton volta suas atenções para a Premier League

A vitória por 2 a 0 sobre o Hadjuk Split pela Liga Europa deixou o Everton com uma ótima vantagem para o jogo de volta e tranquilidade para que a equipe possa voltar as atenções para a Premier League.

Para o jogo no Etihad Stadium, a equipe do técnico Ronald Koeman pode contar com a estréia do meia Gylfi Sigurdsson, que foi contratado junto ao Swansea City por um valor recorde do clube. O jogador está em forma já que realizou a pré-temporada no clube galês e tem condições de iniciar uma partida. Outro reforço pode ser o atacante Sandro Ramirez, que perdeu o jogo contra o Hadjuk Split no meio da semana por conta de uma contusão.

O técnico Ronald Koeman destacou o fato de que a equipe jogará três jogos seguidos fora de seus domínios e que não é fácil jogar contra os comandados de Pep Guardiola.

+ Everton 2017/18: Caminho de grandes conquistas está traçado para os Toffees

"Nós sabemos que nos próximos sete dias jogaremos três jogos fora de casa. Será três confrontos muito complicados e que começa nesta segunda contra o Manchester City. Temos que estar bem preparados", declarou Koeman.

Apesar da dificuldade do confronto, Koeman afirma que a equipe do Everton gosta de um bom desafio e que os seus comandados vão dar o máximo para voltar para Liverpool com um grande resultado.

"É um grande desafio, o time deles é muito forte mas nós gostamos de bater de frente contra esses times. Estamos muito confiantes em fazer uma grande partida e conseguir um ótimo resultado", finalizou.