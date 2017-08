Indesejado no Manchester City, Nasri assina com Antalyaspor, equipe de Eto'o

Jogador tem recepção calorosa na Turquia, conhecida pela paixão de suas torcidas pelo futebol (Foto: Anadolu Agency / Getty Images)

Foi confirmado na manhã desta segunda-feira (21) a transação de Samir Nasri para o Antalyaspor, da Turquia, clube que conta com Samuel Eto'o no elenco. O francês encerrou seu período de seis anos com o Manchester City na negociação que renderá £ 3.2 milhões, segundo a imprensa inglesa. Os turcos pagarão 100% do salário do jogador, encerrando totalmente o vínculo dele com o ex-clube. Contrato dele vigorará por duas temporadas.

Nasri construiu seu nome no Arsenal, quando ficou no time entre 2008 e 2011, antes de ser vendido aos Citizens. Na época, o atleta acabou deixando a torcida dos Gunners enfurecida com a sua mudança de clube, depois de ter ganhado a admiração deles dentro e fora de campo - principalmente por criticar os 'novos ricos'.

Contudo, nesses seis anos com a agremiação de Manchester, o francês foi importante no começo e acabou levando dois títulos de Premier League entre os principais, mas marcou a mesma quantidade de gols que fez na metade do tempo com o time da capital: 27. Na temporada passada, ele foi emprestado ao Sevilla, onde disputou 30 jogos defendendo as cores dos espanhóis, mas não o suficiente para que o comprassem.

Na pré-temporada que acabou recentemente, ele participou com o time principal e chegou a impressionar seu ex-treinador, Josep Guardiola, no que diz respeito a dedicação principalmente nos treinos. Contudo, sua presença no elenco acabou por deixar alguns de seus companheiros confusos, já que ele não era muito bem querido por lá.

Atacante Chris Wood, ex-Leeds, assina com Burnley para disputa da Premier League

Chris Wood, de 25 anos, assinou também na manhã desta segunda-feira (21) com o Burnley por £ 15 milhões junto ao Leeds United num contrato válido de quatro temporadas. Sean Dyche, técnico da equipe, estava desesperado atrás de um novo atacante depois da venda de Gray ao Watford. Essa contratação foi mais uma de recorde interno de um clube quebrado em valor de transferência na atual edição da Premier League.

Falando ao site do clube, Wood se mostrou bem ansioso para jogar na Premier League, afirmando que sua ambição pessoa agora já foi conquistada. "Minha ambição sempre foi jogar na Premier League. Já tive outras oportunidades de estar lá, mas nunca da maneira devida. Vindo para o Burnley, sinto que tenho a oportunidade que vinha buscando. Nunca iniciei uma partida na competição e é isso que quero", declarou.