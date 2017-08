Pocchetino lamenta revés para o Chelsea mas afirma superioridade do Tottenham no clássico

Foto: Shaun Brooks/Getty Images

Após bom início de Premier League ao bater o Newcastle fora de casa, o Tottenham foi derrotado pelo Chelsea neste domingo (20) por 2 a 1 no Wembley. Marcos Alonso marcou os dois gols da equipe azul enquanto que Batsuhayi contra deu o número no placar para os Spurs.

O resultado atestou mais uma vez que o Tottenham segue com resultados ruins no principal estádio da Inglaterra, foi a sexta derrota seguida. Mas o técnico Mauricio Pocchetino relativizou a derrota, afirmando que seu time foi melhor durante os 90 minutos.

"Estou muito desapontado, mas ao mesmo tempo feliz, porque o desempenho foi bom. Nossos fãs foram fantásticos como sempre e não estou desapontado com eles, decepcionado por nossa equipe. Eu acho que merecíamos mais e jogamos muito melhor do que o Chelsea e é por isso que estamos desapontados, mas felizes, porque se seguir com essa atitude, ganharemos mais jogos na frente", disse o argentino.

O treinador comentou sobre a atuação do rival de forma mais minuciosa, que pouco chegou à meta de Hugo Lloris mas em duas oportunidades anotou os gols. "O Chelsea foi clínico, marcou nos momentos-chave e para nós, as chances que criamos achamos impossível marcar. Esse foi o momento chave do jogo."

Com a derrota, os Spurs terminaram a rodada na 10° colocação com três pontos. O 3° compromisso da equipe será novamente na "nova casa". O Wembley será palco de Tottenham vs Burnley no domingo (27) às 12h.