Conte exalta atmosfera de Wembley: "Incrível também aos adversários"

Google Plus

Foto: Chris Brunskill Ltd/Getty Images

Mais uma vez, o Tottenham foi derrotado jogando em Wembley. Casa provisória até que o White Hart Lane seja reformulado, o estádio em Londres tem sido palco de resultados ruins para a equipe nos últimos anos. Nesse fim de semana, o Chelsea foi quem bateu os Spurs por 2 a 1, mantendo a retrospectiva de derrotas.

Depois da partida, o técnico dos Blues, Antonio Conte, falou sobre a possível pressão por jogar em um lugar tão cheio. Ele afirmou, no entanto, que a atmosfera criada favorecia os visitantes, mesmo com muitos adeptos dos mandantes presentes.

"Honestamente, ver essa atmosfera aqui é ótimo, o estádio é fantástico. Mas esse clima é incrível também para os oponentes", afirmou. "Mesmo com mais de 70 mil torcedores do Tottenham, nossa torcida também tentou nos empurrar".

+ Gerrard dispara contra 'apatia' de Özil no Arsenal: "Sem posse, ele é um a menos"

O Chelsea já havia derrotado os Spurs em Wembley neste ano, vencendo por 4 a 2 a semifinal da Copa da Inglaterra, em abril. O jogo do domingo (20) foi o primeiro da Premier League disputado na história do estádio e, embora os visitantes estivessem com desfalques importantes, foram capazes de conquistar a vitória.

"Quero agradecer cada um dos meus jogadores. Mostraram desejo, vontade e empenho. Vi guerreiros em um momento em que estávamos com suspensos e lesionados", adicionou Conte, que não pôde escalar Cahill, Fàbregas e Hazard, principalmente. "Temos que focar em nós. Sabemos que estamos tentando melhorar o time, o elenco. (...) Ainda teremos mais dificuldades nesta temporada, mas o único jeito de superá-las é trabalhando".

+ Pochettino lamenta revés para o Chelsea, mas afirma superioridade do Tottenham no clássico

Dessa forma, os Blues voltarão a campo somente no domingo (27), quando receberão o Everton em Stamford Bridge. O apito inicial da partida, válida pela Premier League, será às 9h30.