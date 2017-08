Southampton e Newcastle são eliminados em casa na Copa da Liga por times da segunda divisão

Cummings marcou dois para ajudar Forest classificar sobre Magpies (Foto: Owen Humphreys / PA Images via Getty Images)

Completando a segunda fase da Copa da Liga Inglesa 2017/18, seis jogos aconteceram na tarde desta quarta-feira (23) e dois deles chamaram bastante atenção por seus resultados. Newcastle e Southampton, equipes da Premier League, perderam para Nottingham Forest e Wolverhampton, respectivamente, em casa e deram adeus à competição de maneira precoce.

No jogo mais dramático, o Forest contou com dois gols do recém-chegado Jason Cummings para vencer, na prorrogação, os Maggpies. Mitrovic abriu o placar no St. James' Park e Aarons empatou depois que o escocês marcou o doblete para virar ainda na primeira etapa. No tempo extra, Tyler Walker foi às redes para colocar o time da Championship na terceira fase.

Descendo mais no mapa, os Saints acabaram sendo derrotas por 2 a 0, levando os dois gols na etapa final. Danny Batth abriu o marcador no St. Mary's Stadium e, embora os donos da casa tentaram a igualdade, Donovan Wilson tratou de colocar números finais faltando três minutos para o fim do tempo regulamentar, acabando com as chances da equipe do sul retornar à final depois de ter sido vice-campeão na temporada passada.

Outros quatro times da Premier League entraram em campo às 15h45. O Burnley viajou a Blackburn para enfrentar o time que leva o nome da cidade e não teve dificuldades para vencê-los por 2 a 0, com gols de Cork e Brady, um em cada tempo. Fazendo igual, o West Ham viajou a Cheltenham para enfrentar o Cheltenham Town e também triunfou por 2 a 0, com um de Sakho e outro de Ayew.

De todos os embates desta quarta-feira, o Stoke City foi o que menos teve problemas para avançar. Jogando no Britannia Stadium, os Potters ganharam por 4 a 0 do Rochdale AFC, da quarta divisão. Joe Allen duas vezes, Peter Crouch e Ramadan Sobhi foram às redes pela agremiação.

Completando a turnê pelos confrontos, o Huddersfield Town recebeu o Rotherham United e venceu, de virada, por 2 a 1. Ajayi abriu o placar para os visitantes no primeiro minuto e Billing e Lolley viraram para os anfitriões em dois minutos na fase complementar.

Atuando de azul, Wolves eliminou reservas do Southampton (Foto: Catherine Ivill / AMA via Getty Images)

Confira os resultados dos jogos desta quarta-feira da Copa da Liga Inglesa:

Blackburn Rovers 0 x 2 Burnley

Cheltenham Town 0 x 2 West Ham United

Huddersfield Town 2 x 1 Rotherham United

Newcastle United 2 x 3 Nottingham Forest

Southampton 0 x 2 Wolverhampton

Stoke City 4 x 0 Rochdale AFC