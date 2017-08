Ibrahimovic confirma retorno ao Manchester United; sueco usará a camisa 10

Imagem usada por Ibrahimovic para anunciar seu retorno ao Man United (Foto: Reprodução/Twitter @Ibra_official)

Recuperando-se de uma lesão nos ligamentos do joelho direito, sofrida em abril, o atacante Zlatan Ibrahimovic anunciou, nesta quinta-feira (24), seu retorno ao Manchester United. Logo depois de o jogador confirmar nas rede sociais, o time vermelho de Manchester ratificou o acordo em um comunicado oficial: mais um ano de contrato para o craque sueco, de 35 anos.

Ibrahimovic postou uma foto criativa nas rede sociais para informar que estava de volta ao United. Na imagem, ele representa Deus travando uma batalha de braço com um diabo vermelho, ou um Red Devil, apelido da agremiação inglesa. “Eu uni isso”, dizia a legenda da foto.

Nesta segunda passagem pelo United, o atacante usará a camisa 10, que está vaga desde a saída de Wayne Rooney. Na temporada passada, o sueco utilizou a 9.

“Estou de volta para terminar o que comecei”, bradou Ibra, ao site oficial do United. “Sempre foi a minha intenção e do clube ficar. Não posso esperar para voltar àquele gramado de Old Trafford, mas também sei que tenho que esperar meu tempo para ter certeza que estou pronto. Tenho trabalhado duro e vou continuar assim para garantir que esteja na melhor condição possível em meu retorno”.

Técnico do Man United, José Mourinho celebrou, também ao site do clube, a volta de Ibrahimovic à equipe. “Estamos felizes que Zlatan esteja no caminho para a recuperação e igualmente satisfeitos de ter sua ambição e experiência de volta conosco. Depois da contribuição na última temporada, merece nossa confiança e seremos paciente para esperar seu retorno”, afirmou.

Ibra rompeu os ligamentos do joelho direito em abril deste ano, contra o Anderlecht, da Bélgica, no Old Trafford, em jogo de volta das quartas de final da Uefa Europa League. Por isso, foi liberado pelo clube antes do término do contrato (junho). A expectativa é de que ele retorne aos gramados ainda no primeiro semestre da atual temporada.