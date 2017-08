Cauteloso, Klopp comemora classificação do Liverpool à UCL

(Foto: Divulgação/Liverpool FC)

A vitória sobre o Hoffenheim pelo placar de 4 a 2, garantiu o Liverpool na fase de grupos da Uefa Champions League depois de alguns anos fora da competição. Os comandados de Jürgen Klopp farão parte do Grupo E da competição juntamente com o Spartak Moscou da Rússia, Sevilla da Espanha e Maribor da Eslovênia.

O treinador do Liverpool não escondeu sua satisfação de poder disputar a Uefa Champions League pela primeira vez com os Reds e espera grandes noites de futebol europeu no Anfield.

"O que eu posso dizer? O time trabalhou bastante nos últimos 14 meses. Eu sei que acharemos sempre algumas pessoas que vão dizer 'Isso é apenas a Champions League', mas nós queríamos fazer parte disso e conseguimos. Os rapazes jogaram um futebol fantástico, como deve ser sempre jogado, ainda mais contra um oponente como o Hoffenheim que pode lhe causar problemas. Estou muito feliz pela classificação merecida para a fase de grupos", afirmou.

Klopp também fez questão de fazer grandes elogios ao meia alemão Emre Can, que marcou dois gols e foi um dos grandes destaques da partida. Para o treinador do Liverpool, o meia mereceu todos os aplausos possíveis pela sua grande atuação.

"Ele é um grande jogador que fez uma partida excelente. O primeiro gol foi ótimo, com uma grande assistência do Sadio (Mané) e acredito que houve um desvio na finalização do Emre, eu não tenho certeza. O Emre foi muito bem e muito útil para que mantivessemos a nossa área segura. Ele esteve mal durante alguns dias, então ele começou a se esforçar bastante nos treinos. Ele jogou 60 minutos e foi excelente neste jogo e mereceu os aplausos que recebeu do público", exaltou.

Sobre os planos do Liverpool na competição, o treinador afirmou que acha importante a equipe estar entre os 16 melhores da competição e depois pensar em algo a mais.

"Eu não acho importante pensar sobre até onde podemos chegar na competição. Quando você está na fase de grupos, você só pensa em avançar e chegar ao mata-mata. Depois disso analisaremos melhor", concluiu.

Agora o Liverpool volta suas atenções para Premier League. A equipe de Jurgen Klopp recebe o Arsenal no domingo (27).