Sigurdsson marca golaço, Everton empata com Hajduk Split e avança na UEL

Meia marcou em seu primeiro jogo com titular no novo clube (Foto: Tony McArdle / Everton via Getty Images)

Jogando para garantir sua classificação à fase de grupos da Uefa Europa League 2017/18, o Everton viajou à Croácia para enfrentar o Hajduk Split, pela partida de volta da fase de playoffs da competição na tarde desta quinta-feira (24). Depois de vencer a ida por 2 a 0, os Toffees confirmaram o avanço com um empate por 1 a 1, graças a gol de Sigurdsson na etapa final do embate, em sua primeira partida como titular pela equipe. Radosevic foi às redes pelos croatas.

Agora, o time de Ronald Koeman aguarda a definição do sorteio, que acontecerá nesta sexta-feira (25), onde ficará sabendo quem serão os três clubes que o Everton enfrentará na fase de grupos da UEL. Já o Hajduk, por sua vez, dá adeus à competições internacionais na atual temporada e volta seu foco para o campeonato nacional.

Precisando do resultado, os donos da casa mostraram uma postura bem mais ofensiva do que a que foi presenciada no Goodison Park na semana passada. Embora os chutes estivessem sendo bloqueados pela zaga, indo para fora ou sendo defendidos, as tentativas estavam acontecendo pelo lado dos anfitriões. Até que foram presenteados com o primeiro gol do jogo aos 43 do primeiro tempo. Hamza Barry encontrou Josip Radosevic e o atleta arriscou um chute de fora da área, com precisão, para vencer o convocado Pickford e, além de abrir o placar, incendiar a torcida nas arquibancadas.

Inflamada no intervalo de jogo, a torcida do Hajduk se enchia de esperanças já que seu time havia recompensado metade da desvantagem que tivera. Contudo, Sirgurdsson tratou de acalmar os ânimos segundos depois do apito inicial para a etapa complementar com um golaço. O islandês aproveitou a bola quicando pouco depois do meio de campo, viu goleiro adiantado e arriscou o chute para empatar tudo e dar a classificação aos ingleses.