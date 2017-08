Sorteio define confrontos da terceira fase da Copa da Liga; Liverpool encara Leicester

Google Plus

Sorteio realizado em Pequim definiu confrontos da terceira fase da Copa da Liga (Foto: Xiaolu Chu/Getty Images)

Na tarde desta quinta-feira (24) foram sorteados os confrontos para a terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O evento realizado em um hotel de Pequim, na China, definiu os clubes que irão se enfrentar no torneio e os mandos de campo para as partidas decisivas.

A partir desta fase, os sete clubes ingleses que estão na disputa por torneios europeus - Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham - também farão parte da Copa da Liga. A terceira fase já conta com 31 clubes confirmados; Barnsley e Derby County ainda vão decidir em campo quem fica com a última vaga do torneio.

Oito vezes campeão da Copa da Liga, o Liverpool terá pela frente o rival Leicester, fora de casa. Recém-promovido à Premier League, o Brighton & Hove Abion irá enfrentar o Bournemouth; o Aston Villa, por sua vez, recebe o Middlesbrough.

O Arsenal recebe o já conhecido Doncaster Rovers, no Emirates Stadium - em 2005, os Gunners eliminaram os Rovers da Copa da Liga nos pênaltis, por 3 a 1. O Tottenham enfrenta o vencedor do confronto entre Barnsley e Derby County; Manchester City e Manchester United enfrentam o West Bromwich e o Burton Albion, respectivamente.

O Everton encara o Sunderland em casa, no Goodison Park. Já o Chelsea recebe o Nottingham Forest, que deixou para trás o Newcastle.

Confira abaixo todos os confrontos da terceira fase da Copa da Liga Inglesa: